Kiska: Bratislava je finančne podhodnotená, zdedila aj veľký dlh

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) – Bratislava je finančne podhodnotená. V porovnaní s mestami ako Brno dostáva podstatne menej peňazí a hlavne zdedila investičný dlh, ktorý musí splácať. Vyhlásil to dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska po utorňajšom stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallo v bratislavskom Primaciálnom paláci.Pred vedením hlavného mesta stoja podľa Kisku nové výzvy. Primátorovi" so zavedením parkovacej politiky či s riešením dopravnej situácie v meste.uviedol prezident.Ako podotkol, je jedno, či je človek z Popradu, Michaloviec, alebo zo Žiliny, vždy chodí do Bratislavy ako do svojho hlavného mesta.skonštatoval Kiska. Bratislavský primátor vyjadril radosť, že sa mohol s prezidentom oficiálne stretnúť v Primaciálnom paláci. Zároveň mu v mene všetkých Bratislavčanov poďakoval za jeho už končiace päťročné funkčné obdobie v prezidentskom úrade.Kiska sa v utorok stretol aj s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Utorňajšia návšteva na Úrade BSK a v Primaciálnom paláci bola súčasťou stretnutí, ktoré Kiska absolvuje v závere svojho prezidentského mandátu. V rámci utorňajšieho programu sa hlava štátu zúčastní aj na diskusii s osobnosťami bratislavského regiónu.