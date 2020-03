Kiska chcel vládu bez Kollára, o vstupe Za ľudí do koalície rozhodne predsedníctvo strany

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2020 - Andrej Kiska (Za ľudí) chcel vládu bez Borisa Kollára (Sme rodina). Exprezident to povedal pre médiá po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zároveň ale zdôraznil, že si je vedomý zodpovednosti, ktorú jeho strana má voči voličom.Preto chcú podľa jeho slov zostaviť vládu, ktorá bude mať silný morálny kredit. „Vo štvrtok budeme mať predsedníctvo strany a to rozhodne o našom vstupe do vlády,“ povedal Kiska.Utorňajšie stretnutie s lídrom vítazného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorovi Matovičovi tak podľa neho bude skôr informatívne. Exprezident vraj nemá žiadne personálne požiadavky a na spoločnom obede s Matovičom sa chce hlavne pýtať, aby mohol informovať predsedníctvo svojej strany.Podľa Kisku však o vstupe Za ľudí do vlády rozhodne aj to, aký bude mať prístup k hodnotovým otázkam a priamej demokracii. Na predsedníctve strany sa dohodne aj vyjednávací tím strany Za ľudí.