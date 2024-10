Kiska je daňový podvodník, na to nebolo potrebné rozhodnutie súdu, vyhlásil Fico. Označil ho za produkt protislovenských síl

Bábkový prezident

Kiska je vinný

31.10.2024 (SITA.sk) - Na pochopenie, že exprezident Andrej Kiska je daňový podvodník, nie je potrebné ani rozhodnutie súdu.V reakcii na právoplatné odsúdenie Kisku to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že Kiska, podobne ako exprezidentka Zuzana Čaputová , bol „umelým produktom protislovenských síl s cieľom dostať do prezidentského paláca človeka, ktorý bude realizovať politiku jedného jediného povinného názoru prichádzajúceho zo západu".„Po Andrejovi Kiskovi a Zuzane Čaputovej musí Slovensko urobiť všetko, aby sa podobní nominanti nemohli s pomocou liberálnych a progresivistických médií a mimovládnych organizácii financovaných zo zahraničia dostať do úradu významne ovplyvňujúceho chod Slovenskej republiky. Slovensko potrebuje suverénnych, vzdelaných, národne orientovaných prezidentov a nie bábky, ako bol Kiska či Čaputová," vyhlásil Fico.Na daňovom zločine Kisku je podľa predsedu vlády závažné aj to, že ho vedome spáchal v rámci prezidentskej predvolebnej kampane, čím poškodil a znevýhodnil všetkých ostatných kandidátov, ktorí v roku 2014 kandidovali do prezidentského úradu.„Je namieste otázka, ako sa Slovenská republika vysporiada s tým, že Slovensko malo v rokoch 2014 až 2019 bábkového prezidenta, ktorý sa k funkcii dostal okrem iného aj spáchaním vážneho daňového zločinu. Pre Slovensko je mimoriadne negatívnou reklamou, že na cele štátu niekoľko rokov stál daňový podvodník a zločinec," dodal Fico.Krajský súd v Prešove na štvrtkovom verejnom zasadnutí uznal bývalého prezidenta Andreja Kisku vinným v prípade daňového podvodu. Exprezidentovi vymeral trest na jeden rok s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dva roky.Odvolací senát zrušil pôvodné rozhodnutie Okresného súdu v Poprade, ktorý Kisku odsúdil na dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky, peňažný trest 15-tisíc eur a tiež zákaz činnosti spočívajúci v zákaze vykonávať funkciu konateľa a štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti vo výmere šesť rokov. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.