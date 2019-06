Kiska: Občanom treba vysvetľovať, že investície do obrany sú potrebné

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 3. júna (TASR) - Občanom je potrebné vysvetľovať, že investície do obrany krajín sú potrebné. Rovnako potrebná je aj väčšia vzájomná spolupráca medzi NATO a Európskou úniou. Povedal to prezident Andrej Kiska na pondelkovom Plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO na Slovensku.povedal s tým, že silnejšia Európa si vyžaduje viac. Zdôraznil pri tom aj úlohu spolupráce nielen jednotlivých krajín, ale aj NATO a EÚ.Kiska apeloval na prítomných poslancov a zdôraznil ich úlohu. Myslí si, že do obranných investícií by mali byť viac zapojené napríklad ministerstvá financií. Podotkol však, že to nie je len záležitosť ministerstiev a zdôraznil úlohu parlamentov, pretože podľa jeho slov práve poslanci schvaľujú rozpočty.Pri investíciách do obrany krajín je podľa neho potrebné "menej duplikovať" a vynakladať financie relevantne. V tejto oblasti vidí priestor na väčšiu spoluprácu NATO a Európskej únie.Okrem potrebných zdrojov, bez ktorých nie je možné napredovanie v plánoch únie, zdôraznil aj schopnosť rýchlo reagovať na nové hrozby.dodal Kiska.Parlamentné zhromaždenie NATO je fórum pre politikov a expertov zaoberajúcich sa bezpečnosťou a obranou. Slúži na diskusie o agende, prioritách, analýzach i identifikácii trendov v oblasti obrany a bezpečnosti. Ovplyvňuje rozhodnutia Severoatlantickej aliancie a slúži aj ako spätná väzba pre jednotlivé vlády.Počas víkendu sa na PZ NATO v Bratislave stretli stovky delegátov z členských a partnerských krajín Severoatlantickej aliancie a ďalších hostí z oblasti Stredomoria, ale napríklad aj z Iraku a Afganistanu.