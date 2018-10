Kiska po stretnutí so seniormi: Trápi ich zdravotníctvo

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Starších ľudí na Slovensku trápi najmä zdravotníctvo, dôležité je pre nich, aj aby neboli sami a mohli sa realizovať. Po diskusii so seniormi v rámci októbra, mesiaca úcty k starším, to povedal prezident SR Andrej KiskaV diskusii podľa Kisku najviac rezonovala téma zdravotníctva.priblížil. So seniormi však diskutoval napríklad aj o univerzite tretieho veku alebo o vytváraní rôznych klubov, aby sa starší ľudia necítili osamelí.Podľa prezidenta sú problémom aj opatrovateľské služby, najmä v spojitosti s odchodom opatrovateliek do zahraničia.konštatoval Kiska.uzavrel prezident.