Kiska počas rozlúčkového turné ocenil politiku Banskobystrického kraja

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Banská Bystrica 20. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je určite iný, jeho problémy sú podstatne ťažšie a náročnejšie než v porovnaní napríklad s Nitrianskym samosprávnym krajom. Konštatoval to v pondelok po rokovaní s vedením BBSK v Banskej Bystrici počasprezident SR Andrej Kiska.priblížil Kiska rokovanie so šéfom kraja Jánom Lunterom.zdôraznil prezident SR.Kiska s Lunterom hovorili aj o školstve, ktoré by malo byť nastavené podľa potrieb hospodárstva i o zdravotníctve v kraji, ktoré trápi nedostatok odborných lekárov najmä v menších mestách a tiež ich dostupnosť.dodal prezident SR.