Kiska: Použitie umeleckých diel bude spoplatňovať jeden ochranný zväz

Bratislava 31. októbra (TASR) - Prezident Andrej Kiska v stredu podpísal novelu autorského zákona, ktorá mení pravidlá použitia umeleckých diel na verejných spoločenských podujatiach a v hotelových zariadeniach. Primerane upravuje kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch organizácií kolektívnej správy, ktorými sú SLOVGRAM, SOZA, LITA, OZIS a SAPA. Hotelieri nebudú musieť platiť poplatky viacerým ochranným zväzom, ale len jednému.Legislatívny návrh reaguje na podnet Zväzu hotelov a reštaurácií SR, ale aj na sťažnosti organizátorov spoločenských podujatí. Tí musia podľa doterajšej legislatívy vopred získať na použitie diel súhlas autorov prostredníctvom organizácií kolektívnej správy práv. Predmetom sporu je výška odmeny, na ktorú majú autori zákonný nárok, pričom sa nepodarilo dosiahnuť dohodu medzi oboma stranami.Ministerstvo kultúry SR analyzovalo problém a hovorilo so zástupcami oboch strán. Ministerka Ľubica Laššáková (Smer-SD) poukázala na to, že doteraz sa platili poplatky ochranným zväzom bez ohľadu na to, koľko mal hotel hostí.konštatovala s tým, že ministerstvo bude mať možnosť zasiahnuť napríklad do spôsobov zvyšovania sadzieb.Ochranné zväzy majú možnosť sadzby zvyšovať, ale budú musieť transparentne povedať, prečo tak urobili a o koľko sa zvyšujú. Zmeny sa dotknú aj úschovy financií.priblížila ministerka. Po novele to má byť 80 percent.