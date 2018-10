Kiska: Prezidenti krajín V4 odmietajú delenie EÚ na dvojrýchlostnú

Na snímke zľava prezident Maďarskej republiky János Áder, prezident Českej republiky Miloš Zeman, prezident Poľskej republiky Andrzej Duda a prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sledujú výrobu syrových korbáčikov počas návštevy skanzenu v Pribyline v rámci stretnutia prezidentov Vysehrádskej štvorky na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 11. októbra 2018. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Štrbské Pleso 12. októbra (TASR) – Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa zhodli na tom, že Európska únia (EÚ) je úžasným projektom a treba ho obhajovať. Povedal to po skončení sa dvojdňového samitu na Štrbskom Plese slovenský prezident Andrej Kiska. Zároveň však konštatoval, že odmietajú akékoľvek delenie krajín EÚ na dvojrýchlostné.V súvislosti s budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu a rastúcou mierou extrémizmu, xenofóbie a nacionalizmu vyzvali prezidenti domácich i zahraničných politikov, aby boli spoločne advokátmi projektu EÚ. Prezidenti sa na Štrbskom Plese okrem iného venovali aj budúcnosti pracovných miest v súvislosti s automatizáciou a umelou inteligenciou. Krajiny V4 totiž patria medzi najohrozenejšie v súvislosti s úbytkom pracovných možností.ozrejmil Kiska.Podľa štatistík až tretina pracovných miest môže byť ohrozená príchodom automatizácie a podľa hláv štátov V4 sú vzdelávanie, veda a výskum hlavnou sférou, ktorej sa treba venovať. Zhodli sa, že veda a výskum by nemali byť predmetom politického boja, ale mali by byť prioritou pre každú vládu.Poľský prezident Andrzej Duda v tejto súvislosti upozornil na fakt, že krajiny V4 by nemali byť akousi manufaktúrou Európy.povedal Duda. Kiska dodal, že úspešných domácich podnikateľov treba postaviť na piedestál a dať im priestor, aby vo svojej krajine realizovali nielen výrobu, ale aj výskum a vývoj.zdôraznil.Prezidenti sa okrem toho na Štrbskom Plese venovali aj sociálne najslabším komunitám, na ktoré treba upriamiť pozornosť najmä v čase, keď sa krajinám ekonomicky darí.konštatoval Kiska a ako pozitívny príklad uviedol Maďarsko, kde zaviedli povinnú predškolskú dochádzku.Okrem toho venovali prezidenti pozornosť aj starnutiu populácie a absencii opatrovateliek v krajinách V4.