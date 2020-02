Kiska vidí za zvolaním mimoriadnej schôdze dohodu Smeru s kotlebovcami, Pellegrini to popiera

Schôdza pár dní pred voľbami

Pellegrini vylučuje dvojakým meter polície

Kiska neľutuje odmietnutie predvolebnej koalície

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Za zvolaním mimoriadnej schôdze Národnej rady SR je podľa predsedu strany Za ľudí a bývalého prezidenta Andreja Kisku dohoda Smeru-SD so stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) . Kiska to povedal v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 . Predseda vlády a volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini tieto tvrdenia poprel.Predseda parlamentu Andrej Danko ( SNS ) zvolal na utorok 18. februára mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej sa v skrátenom legislatívnom konaní má riešiť trinásty dôchodok, rodinné prídavky, zrušenie diaľničných známok či Istanbulský dohovor.„Sú to opatrenia, ktoré majú slúžiť ľuďom. Ja sa na žiadne opatrenia, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom, nepozerám skrz to, či nám to prinesie nejaké percentá navyše. Tento postup je plne v súlade s tým, že ja som predseda vlády a tá má pod mojím vedením vykonávať svoj mandát až do posledného dňa,“ priblížil premiér.Podľa Kisku si dôchodcovia zaslúžia trinásty dôchodok, rovnako aj rodiny s deťmi vyšší príspevok, ale "to, že sa to deje pár dní pred voľbami, je cieľom strany Smer odvrátiť pozornosť pred voľbami. Je to nezákonné a vidieť za tým dohodu s fašistami,“ myslí si líder strany Za ľudí.„Opozičné strany, ktoré sa ani nevedia stretnúť pri jednom stole, chcú vytvoriť vládu. Obávam sa však, že na Slovensku to bude mať za následok chaos a budú ohrozené základné ľudské práva a sociálne istoty. Preto sme sa rozhodli konať a dané opatrenia prijať v skrátenom legislatívnom konaní,“ vysvetlil volebný líder Smeru-SD.Kiska na to zareagoval, že každá jedna strana demokratickej opozície je pripravená vysporiadať sa s mafiou, oligarchami a s problémami, ktoré tu za posledných 12 rokov strana Smer-SD nechala.Predseda vlády ďalej odmietol dvojitý meter v súvislosti s konaním polície a prokuratúry. „Ak veríme, že polícia odsúdila Ladislava Bašternáka, že vyšetrila vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a v súčasnosti sa koná súdne pojednávanie s objednávateľmi vraždy, tak musíme veriť, že rovnaká polícia je nezaujatá aj v prípade obvinení pána Kisku z daňových podvodov,“ povedal Pellegrini.Kiska mu pripomenul, že bol na stretnutí na Bôriku, kde sa Robert Fico snažil exprezidenta presvedčiť, aby ho menoval za ústavného sudcu. „Keď som to rázne odmietol, tak sa objavilo obvinenie na moju osobu,“ priblížil Kiska. Pellegrini povedal, že žiadne takéto vyhrážky zo strany Roberta Fica na Bôriku nepočul.Kiska dodal, že neľutuje, že s koalíciou Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia (PS/Spolu) nevytvorili spoločnú koalíciu.„Najdôležitejšie je, aby hlasy demokratickej opozície vytvorili stabilnú vládu, a posledné prieskumy to ukazujú," vyjadril sa líder strany Za ľudí. Kiska bude podľa vlastných slov rešpektovať, ak po voľbách bude za premiéra menovaný Igor Matovič z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Zároveň sa však obáva, že by koalíciu po voľbách mohli vytvoriť aj strany Smer-SD, Slovenská národná strana a ĽSNS. Pellegrini prízvukoval, že výsledky budú v strane komentovať až 1. marca. Nevylúčil však, že by šiel do koalície aj so stranou Za ľudí.„Okrem ĽSNS nevylučujeme zo spolupráce nikoho," povedal premiér. Kiska však zopakoval, že so Smerom-SD ani so „žiadnymi jeho klonmi" do vlády nepôjde.