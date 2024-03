Kiska vyzval ľudí, aby prišli voliť. Hlas prezidenta môže v súčasnej dobe zohrať dôležitú úlohu (video+foto)

Dôležitosť voľby prezidenta

Paralela s voľbami v roku 2014

23.3.2024 (SITA.sk) - Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska odvolil v sobotu dopoludnia spolu so svojou manželkou vo volebnej miestnosti na Mestskom úrade v Poprade. Pred médiami skonštatoval, že doba je veľmi zložitá a hlas prezidenta preto môže zohrávať veľmi vážnu úlohu.Zároveň si myslí, že súčasné voľby majú svojich dvoch favoritov, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou postúpia do druhého kola. Ľudí vyzval, aby prišli voliť, a to aj v prvom kole. Kiska poukázal na dôležitosť voľby prezidenta aj v súvislosti so súčasným dianím na Slovensku i vo svete.„V susednej krajine, na Ukrajine, stále zúri vojna , Rusi zabíjajú bezbranných civilistov. Náš minister zahraničných vecí sa fotí s ruským ministrom zahraničných vecí, čo je viac ako zarážajúce. Európska únia nám posiela výstrahy, hrozí, že nám zastaví peniaze, prijímajú sa dôležité zákony v skrátenom legislatívnom konaní bez toho, aby prešli poctivou celospoločenskou diskusiou. Našu verejnoprávnu televíziu nám chcú spolitizovať," komentoval exprezident.Ide podľa neho o záležitosti a javy, keď práve hlas prezidenta dokáže byť nesmierne dôležitý. Kiska zároveň vidí v porovnaní s voľbami, keď za prezidenta kandidoval on, určitú paralelu.„Vtedy proti mne kandidoval premiér, teraz kandiduje predseda národnej rady. Tak ako sa premiér vtedy odmietol zúčastňovať na diskusiách, teraz sa predseda národnej rady nezúčastňoval diskusií, pretože mal dostatočný mediálny priestor," skonštatoval.Pred desiatimi rokmi to však podľa jeho slov vôbec nebolo isté, či do druhého kola postúpi on alebo niekto iný. „Predseda vlády Fico bol jasný, vtedy bol najpopulárnejší, najznámejší politik. Ale to, kto postúpi do druhého kola, sa nevedelo. Rozdiel medzi mnou a pánom Procházkom nebol až taký veľký," dodal.Exprezident volil vo volebnej miestnosti okrsku číslo dva. Predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Ivana Januchová pre agentúru SITA krátko pred 10:00 uviedla, že do daného času prišlo odvoliť približne 120 voličov spomedzi 802 oprávnených. Prvý volič prišiel podľa jej slov už o 07:00.„Všetko prebieha úplne v poriadku, bez komplikácií. Prišlo už aj veľa ľudí s hlasovacími preukazmi a ešte ich aj očakávame," skonštatovala.