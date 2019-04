Kiska žiada koaličných poslancov: Prečítajte si, za čo hlasujete

Na archívnej snímke Andrej Kiska. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska na budúci týždeň oznámi, či vráti poslancom Národnej rady SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o štátnych symboloch, ktorá zakazuje prehranie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.Zároveň žiada koaličných poslancov o to, aby čítali, za čo hlasujú.uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytla prezidentská kancelária.Poukazuje na to, že na hlavu štátu sa s požiadavkou vrátiť zákon do parlamentu obrátil nielen predseda Mosta-Híd, ale aj predstavitelia iných koaličných strán.Prezidenta oslovili aj nezaradený poslanec Zsolt Simon či neparlamentná SMK. Simon, ktorý sa pri hlasovaní zdržal, tvrdí, že zákon je nezmyselný a hlúpy. Kritizoval Most-Híd za to, že zákon podporil. SMK zas žiada poslancov Mosta-Híd a Gábora Grendela (OĽaNO), ktorí hlasovali za zákon, aby sa vzdali mandátu.Zákon kritizuje aj SaS, ktorá pripomína, že za novelu nehlasovala. Dodáva, že ak prezident zákon nevráti a plénum zákon neopraví, právna norma môže skončiť na Ústavnom súde. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár sa k téme vyjadrí v piatok.Právnu normu do parlamentu predložila SNS, ktorá ňou chcela viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmy "či "".