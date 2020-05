Kiskov odchod nie je definitívny. Situácia v Za ľudí je podľa politológa najhoršia, aká môže byť

Kiska sa musí rozhodnúť sám

Snem po uvoľnení opatrení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 (Webnoviny.sk) - Odchod Andreja Kisku z čela strany Za ľudí nie je definitívny a stále sa rozhoduje, čo má urobiť. Kiskov zástupca nestačí, musí prísť niekto s autoritou a mandátom od členov. Pre agentúru SITA to povedal politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáš Koziak s tým, že „možné je všetko“. Poslanec a člen predsedníctva strany Za ľudí Miroslav Kollár si myslí, že o svojej politickej budúcnosti sa musí rozhodnúť Kiska sám.Úvahu, že Kiska stále premýšľa o svojej straníckej budúcnosti, naznačuje jeho vyjadrenie zo začiatku tohto týždňa pri odpovedi na otázku, či podporí niektorého z kandidátov na predsedu strany. „Ak sa dohodneme v strane, že najlepšie riešenie bude výmena predsedu, potom to bude aktuálna otázka,“ povedal Kiska pre portál aktuality.sk.Podľa politológa Koziaka situácia, v ktorej je strana Za ľudí, je tá najhoršia, aká môže byť. „Má predsedu, o ktorom sa špekuluje, či je na odchode. Dnes sa ako predseda koaličnej strany nespráva. Všetky úlohy predsedu plnia jeho spolupracovníci, a to je zlá situácia, ktorá sa bude odzrkadľovať v politických preferenciách,“ povedal politológ.Koziak upozornil, že ak je potrebné niečo závažné rýchlo prerokovať, premiér Igor Matovič (OĽaNO) nemá komu zavolať, pretože strana Za ľudí predsedu v podstate nemá. „Nestačí, že Kisku niekto zastupuje na úrovni koaličnej rady. Musí prísť niekto, kto má mandát a autoritu strany podopretú voľbou jej členov. Takže stále fungovať so zástupcom predsedu strany nie je ono,“ zhodnotil politológ.Poslanec Kollár (Za ľudí) agentúre SITA povedal, že šéf strany Kiska sa musí sám rozhodnúť o svojej budúcnosti. „Keď nám toto rozhodnutie oznámi, potom sa môžeme v strane baviť o budúcnosti,“ doplnil Kollár.Špekulácie okolo strany Za ľudí trvajú už viac ako dva mesiace. Kiska začiatkom marca oznámil, že vynechá rokovania o zostavení vlády pre problémy so srdcom. Zastupovaním na rokovaniach o zostavení vládnej koalície poveril podpredsedníčku strany Veroniku Remišovú.Po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu by mala strana Za ľudí zorganizovať snem. Najčastejšie sa hovorí o tom, že Kisku by mohla nahradiť vicepremiérka Veronika Remišová alebo podpredseda strany a parlamentu Juraj Šeliga.Dlhodobá neprítomnosť Kisku na verejnosti sa odrazila aj na popularite Za ľudí. V prvých povolebných prieskumoch agentúr Focus a Ako strana získala podporu okolo troch percent. Vo februárových parlamentných voľbách Za ľudí dosiahla 5,77 percenta.