Kiss oznámili posledné termíny koncertov svojho rozlúčkového turné

Americká hardrocková skupina Kiss oznámila v stredu posledné koncerty svojho finálneho turné. Kapela plánuje ukončiť svoju činnosť dvoma vystúpeniami v newyorskej hale Madison Square Garden koncom tohto roka.





Posledná časť severoamerického turné kapely so 17 koncertmi sa začne v októbri v štáte Texas, následne sa formácia presunie do štátov Kalifornia, Washington, Tennessee, Indiana, Illinois, Maryland, ako aj do Kanady.Rozlúčkové turné vyvrcholí 1. a 2. decembra v meste New York, informuje AP."Skupina Kiss sa narodila v New Yorku, na 23. ulici, a to presne pred polstoročím. Bude nám cťou a poctou ukončiť svoje turné práve v Madison Square Garden, desať blokov a 50 rokov od miesta, kde sme začali," uviedla kapela vo vyhlásení.Kapelu v súčasnosti tvoria pôvodní členovia Paul Stanley (spev, gitara) a Gene Simmons (basová gitara), ako aj Eric Singer (bicie nástroje) a Tommy Thayer (gitara).Medzi najznámejšie skladby kapely patria "Rock and Roll All Nite", "I Was Made for Lovin' You", "Lick It Up", "Detroit Rock City" alebo "Crazy Crazy Nights".Vstupenky budú pre verejnosť k dispozícii od 10. marca na webovej stránke Livenation.com. Skupina vznikla v roku 1973 a vydala dosiaľ 20 štúdiových albumov.