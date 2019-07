Kišš: Pri financovaní zdravotníctva treba riešiť aj jeho efektívnosť

Na archívnej snímke riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Pri financovaní zdravotníctva sa popri zvyšovaní zdrojov treba rozprávať aj o zlepšovaní efektívnosti systému. Pripomína to riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš.povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii.Na opatreniach, ktoré ÚHP identifikovalo ako neefektívne, sa podľa Kišša za posledné tri roky ušetrilo 121 miliónov eur. Ambície by však podľa neho mali byt väčšie.skonštatoval.Kišš stále vidí ďalšie oblasti, v ktorých možno prijať efektívnejšie riešenia.doplnil.Ušetriť by sa podľa neho dalo aj pri centrálnom nákupe liekov. Za posledné roky sa pohyboval na úrovni 12 percent.uviedol.