Kišš vyzýva šéfa finančnej správy, aby vysvetlil pochybnosti o fungovaní inštitúcie

7.6.2024 (SITA.sk) - Poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kišš vyzval prezidenta Finančnej správy Jozefa Kissa , aby objasnil pochybnosti o fungovaní inštitúcie, ktorá zodpovedá za výber 23 miliárd eur z daní.Kišš zdôrazňuje, že ani pol roka po vymenovaní do funkcie Kiss nepredstavil plán, ako riešiť problémy inštitúcie, a vyzval ho, aby sa nevyhýbal otázkam poslancov.„Znepokojujú nás informácie o personálnej politike na úrade, návrat takzvaných našich ľudí, teda oligarchov Smeru. Pán Jozef Kiss sa do funkcie dostal netransparentne a rovnako netransparentne pod ním funguje aj Finančná správa. To všetko ohrozuje výber daní,” uviedol Kišš, ktorý výzvu osobne doručil do sídla organizácie.Podľa Kišša nedostatočná komunikácia Jozefa Kissa s poslancami podkopáva dôveru verejnosti vo Finančnú správu. „Práve jej pritom občania musia dôverovať, ak chce štát dosiahnuť čo najlepší výber daní,” uzavrel Štefan Kišš.