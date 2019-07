Kľačno v STREHU: Pri obci sa pohybuje medveď, roztrhal i ovcu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Kľačno 31. júla - V Kľačne (okres Prievidza) a jeho okolí sa pohybuje medveď. Upozornila na to v stredu samospráva obce na svojej internetovej stránke, zároveň vyzvala obyvateľov, aby boli ostražití.Upozornenie obec adresovala aj obyvateľom, ktorí chovajú ovce, kozy, prípadne iné domáce zvieratá a bývajú neďaleko lesa. "V utorok (30. 7.) vo večerných hodinách v strede obce medveď preskočil plot pri rodinnom dome stojacom blízko lesíka a roztrhal jednu ovcu. Je to o to závažnejšie, že na neďalekej terase domu sedeli a rozprávali sa ľudia. Vyzývame teda k veľkej ostražitosti," uviedla samospráva na stránke obce.Incident privolaná polícia ohlásila poľovníckemu zväzu.