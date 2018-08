Kladivárka Hrašnová na ME v kvalifikácii len 66,37 m. Čaká na ortieľ

Na archívnej snímke slovenská kladivárka Martina Hrašnová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácie



kladivo ženy:



A-skupina:



1. Hanna Malyšiková (Biel.) 72,39

2. Joanna Fiodorowová (Poľ.) 71,46

... 7. Martina HRAŠNOVÁ (SR) 66,37

Berlín 10. augusta (TASR) - Slovenská kladivárka Martina Hrašnová na ME atlétov v Berlíne hodila v kvalifikácii len 66,37 m, v A-skupine skončila siedma a musela čakať, ako dopadne B-skupina (štart 11.30) a či skončí v postupovej finálovej dvanástke.Hrašnová pôsobila v kruhu koncentrovane a prvým pokusom by aj prehodila limit na priamy postup 70,00 m, no kladivo dopadlo mimo výseč. V A-skupine kladivárky len pomaly zapisovali výkony a v 1. sérii až osem malo neplatné pokusy.Druhý pokus Hrašnovej bol technicky nevydarený, neplatný a vznikla zápletka, ktorá vyvolala nečakané napätie. Dramatickú hru nervov, rovnakú, ako mal v kvalifikácii kladivárov aj Marcel Lomnický, síce zvládla Hrašnová aspoň so 66,37, no ťažko mohla postúpiť s takýmto výkonom. V skupine, v ktorej len dve prehodili 70,00, skončila siedma a musela čakať na výsledky druhej skupiny s teoretickou možnosťou, že zostane v postupovej dvanástke.