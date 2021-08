Kladivárka Hrašnová nestačila na konkurentky, olympijské finále zostáva pre ňu vzdialené

Zo snahy vyplynuli technické chyby

Plánuje ďalšie štarty

1.8.2021 - Príliš vzdialené zostalo olympijské finále v Tokiu pre slovenskú kladivárku Martinu Hrašnovú. V kvalifikácii tejto náročnej technickej disciplíny dosiahla prvým pokusom 66,63 m, ale potom sa už nezlepšila. Hrašnová skončila v kvalifikačnej B-skupine na predposlednom 14. mieste a celkovo spomedzi 31 pretekárok bola klasifikovaná na 25. pozícii.Posledná z postupovej dvanástky Talianka Sara Fantiniová hodila o vyše 5 metrov viac ako Slovenka - 71,68 m. Na porovnanie Hrašnovej najlepší tohtoročný výkon má hodnotu 70,38 m.Víťazkou kvalifikácie sa suverénne stala poľská favoritka Anita Wlodarczyková. Bez jedného centimetra dosiahla 77 m. Druhú Číňanku Čeng Wang zdolala o dva a pol metra. V dvanástke, ktorá zabojuje o medaily, má Poľsko a USA trojnásobné zastúpenie."Riskovala som. Nemalo pre mňa význam hodiť 70 m a tak či tak zostať pred bránami finále. Snažila som sa o výkon, ktorý by ma doň posunul. Aj za cenu toho, že ak to nevyjde, bude pri mojom mene slabší výkon,“ vysvetlila Hrašnová na facebookovom profile Slovenského atletického zväzu (SAZ)."Robila som, čo som mohla, ale z toho vyplynuli technické chyby. Bojovala som, ale technicky som dnes nestačila. V príprave sme urobili maximum, čo sme mohli. Mrzí ma, že to nevyšlo na lepší výsledok," doplnila Hrašnová pre RTVS.Pre Martinu Hrašnovú to boli už štvrté olympijské hry v kariére. Po šiestom mieste z Pekingu 2008 nasledovala pätnásta priečka v Londýne a devätnásta pozícia v Riu de Janeiro. Aktuálne 25. miesto v Tokiu je teda jej výsledkovo najhoršie olympijské vystúpenie.Hrašnová je bronzová kladivárka z MS 2009 v Berlíne a strieborná z ME 2012 v Helsinkách. A hoci už oslávila 38. narodeniny a zo štartového poľa olympijskej kvalifikácie v Tokiu bola najstaršia, súťažné kladivo zatiaľ nemieni len tak zahodiť bez možnosti návratu."Minimálne na budúci rok by som chcela štartovať buď na majstrovstvách sveta v Eugene alebo na európskom šampionáte v Mníchove. Musíme si to však s trénerom Lukáčom ešte dobre premyslieť,“ prezradila Hrašnová.