Kladivárka Martina Hrašnová mala vydarenú premiéru medzi vzpieračkami, na ME zdvihla nad hlavu 219 kg

Nový osobný rekord

Vyškolila mladšie súperky

11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Dvojnásobná vicemajsterka Európe v hode kladivom Martina Hrašnová absolvovala úspešný debut na vrcholnom fóre medzi vzpieračkami.Na európskom šampionáte v Moskve v kategórii nad 87 kg obsadila šiestu priečku, keď v dvojboji dostala nad hlavu 219 kg. Tridsaťosemročná členka banskobystrickej Dukly skončila štvrtá v trhu a šiesta v nadhode.Hrašnová bola jediná slovenská zástupkyňa v elitnej A-kategórii na ME 2021 v Moskve. Ostatní slovenskí reprezentanti sa predstavili v B-kategórii ME.Výkon 103 kg v trhu je jej nový osobný rekord a 116 kg v nadhode zasa vyrovnané osobné maximum.Majsterkou Európy sa stala Britka Emily Campbellová výkonom 276 kg v dvojboji pred Anastasiou Lysenkovou z Ukrajiny (252 kg) a Turkyňou Melike Gunalovou (243 kg). V dvojboji delili Hrašnovú od štvrtej priečky len dva kilogramy."Keď som videla štartovnú listinu, dúfala som, že zabojujem o štvrté - piate miesto. Skončila som šiesta, čo ma trochu mrzí, lebo štvrtú priečku som mala naozaj na dosah. Vzhľadom však na to, že išlo o moju premiéru na ME v inom športe ako atletike, šieste miesto je v konečnom dôsledku skvelé. Veľmi som chcela zabojovať o piate miesto, no nakoniec mi naň chýbalo iba kilo a na štvrté dve. To dosť zamrzí,“ povedala v rozhovore pre web SAZ Martina Hrašnová.Martina Hrašnová je dlhoročná skvelá kladivárka a držiteľka slovenského rekordu výkonom 76,90 m. Na svetovom šampionáte v atletike v roku 2009 v Berlíne výkonom 74,79 m získala bronzovú medailu a na majstrovstvách Európy bola strieborná v Helsinkách 2012 aj Zürichu 2014.Aktuálne sa prvýkrát predstavila na vrcholnom vzpieračskom podujatí a takmer útočila na medaily."Už sa ani nepamätáme, kedy sme dosiahli podobné umiestnenie na seniorských pretekoch. Martina bojovala výborne. Vyškolila o 15 rokov mladšie súperky a o lepšie umiestnenie ju pripravil mimoriadne prísny verdikt rozhodcov pri poslednom pokuse na 120 kg. Klobúk dolu! Uznanie si zaslúži okrem nej aj tréner Rudo Lukáč," napísali na facebookovom profile Slovenského vzpierania.