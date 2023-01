Klamete, kadiaľ chodíte – povedal v debate Pavel Babišovi

Podľa prezidentského kandidáta Andreja Babiša Česko potrebuje takého prezidenta, ktorý rozumie ľuďom a vládnej agende. Jeho súper Petr Pavel podľa neho rozumie len armáde. Pavel Babiša zas opakovane upozornil na prekrúcanie faktov. Debatu finalistov prezidentských volieb v Českej televízii sledovala spravodajkyňa v Prahe.





"Vy máte heslo 'Pokoj a poriadok' – to sme tu mali za totality," povedal Babiš s tým, že o poriadku hovoril svojho času ešte Miloš Jakeš a ľudia si toto nežiadajú. Bývalý český premiér zopakoval svoj názor, že Pavel – na rozdiel od neho – neurobil od roku 2015 pre ČR nič. Na to Pavel reagoval, že Babišova vláda svojím rozdávaním zadlžila Česko najviac v jeho histórii. "Nehovorte, čo ste pre túto krajinu urobili, vy ste jej uškodili," vyhlásil Pavel.Babiš Pavla obvinil, že má v životopise napísané schvaľovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. "Vy klamete, kadiaľ chodíte," povedal Pavel Babišovi. "Inváziu v roku 1968 som nikdy nevítal," zdôraznil.Za najdôležitejšiu tému, ktorej by sa chcel ako prezident venovať, označil Pavel snahu znížiť infláciu. Babišovou primárnou témou by bol výkup akcií skupiny ČEZ a zníženie cien energií. Chcel by presviedčať premiéra, aby k výkupu akcií došlo."Ja nie som hnutie ANO, ja som Andrej Babiš, prezidentský kandidát," povedal expremiér v reakcii na to, že prečo jeho hnutie pred niekoľkými dňami vyvolalo v Poslaneckej snemovni hlasovanie o nedôvere vláde. Podľa Babiša to nemalo nič spoločné s jeho prezidentskou kandidatúrou.Pavla označil za provládneho kandidáta. Ten sa proti tomu ohradil. "Ja som dostal podporu od SPOLU, to nie je celá vláda a ak vás niekto podporí, to nie je vládny kandidát," vysvetlil Pavel a pripomenul, že Babiša podporila KSČM. Podľa Pavla je Babiš kandidátom Pražského hradu. "Ja určite nie som kandidát Hradu, ja som predseda hnutia ANO," reagoval bývalý premiér.Bývalý premiér počas debaty opakovane kritizoval Českú televíziu. "To je presne ako tá minulá debata v komunálnych voľbách, kde ste ma nenechali hovoriť," sťažoval sa Babiš. Moderátor pripomenul, že v nej mal Babiš najviac priestoru.Jednou s tém debaty bola minulosť oboch kandidátov. Babiš moderátorovi odovzdal rozhodnutia súdu, že je neoprávnene evidovaný vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti (ŠtB). "Mňa eštebáci terorizovali," povedal Babiš. Moderátor pripomenul epizódu Show Jana Krausa, v ktorej Babiš ešte pred vstupom do politiky povedal, že bol v ekonomickej zložke ŠtB, ktorá bola normálna a neterorizovala ľudí. "Vyhral som trikrát súd, nespolupracoval som, moje meno nikde nie je, len na evidenčnej karte, ktorú niekto podpísal ako Bureš," obraňoval sa bývalý český premiér.O svojej minulosti hovoril aj Pavel. Členom KSČ bol v rokoch 1985 až 1989. Obviňovanie z toho, že bol komunistický rozviedčik, je podľa neho nezmysel. "Nikomu som nepoškodil ani neublížil," ohradil sa armádny generál vo výslužbe. Ospravedlnením podľa neho bolo, že sa podieľal na budovaní demokratickej republiky. Členstvo v KSČ označil za chybu."Ak by chcel pán Pavel niečo urobiť pre túto krajinu, tak by sa mal vzdať kandidatúry a mal by to miesto nechať pre mňa. Ja by som reprezentoval tri milióny ľudí a pán Fiala reprezentuje tú druhú polovicu. Potom by mohlo nastať to, že spoločnosť prestane byť rozdelená," navrhol Babiš.Obaja kandidáti v diskusii tiež uviedli, že v prípade zvolenia by ich prvá zahraničná cesta smerovala na Slovensko.Babiš pôvodne avizoval, že sa na debate v Českej televízii nezúčastní. Nakoniec podľa moderátora dorazil pár sekúnd pred začiatkom vysielania. Názor vraj zmenil v nedeľu predpoludním počas omše v Katedrále sv. Víta, na ktorej pražský arcibiskup Jan Graubner vyzval na zmenu myslenia – šírenie pokoja namiesto napätia a na vyžarovanie lásky, a nie zloby. Tieto slová na Babiša údajne zapôsobili, a preto sa rozhodol prísť.Druhé kolo prezidentských volieb sa v Česku uskutoční 27. a 28. januára. Prieskumy volebných preferencií favorizujú Petra Pavla. Podľa modelu agentúry STEM zverejneného v nedeľu v televízii CNN Prima News by generál vo výslužbe získal 57,6 percenta hlasov, kým bývalý český premiér 42,4 percenta. Podľa prieskumu však 30 percent voličov ešte nevie, komu dá svoj hlas.