Klamstvá aj útok na prokuratúru, Žilinka sa opätovne bráni proti vyjadreniam poslanca Šeligu

Útok na prokuratúru

Odmietnutie Šeligovho odkazu

Ovplyvnenie vyšetrovania

25.8.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa na sociálnej sieti ohradil voči mediálnym vyjadreniam poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu Demokrati ) po výsluchu na Okresnom riaditeľstve policajného zboru Bratislava 1.Tvrdí, že poslanec zavádzal verejnosť a svojimi neodbornými a nepravdivými výrokmi útočil na jeho osobu a na prokuratúru. Šeligu vypočúvali pre podozrenie z trestného činu ohovárania Žilinku z dôvodu, že ho nazval zbabelcom.„V prvom rade musím zopakovať, že na poslanca NR SR ani na iného občana som nikdy nepodal trestné oznámenie pre vyslovenie názoru či kritiky mojej osoby. Nie je pravdou, že som v danej veci „vyhodnotil doručené podanie vo svojej hlave ako trestné oznámenie a rozhodol, že sa má vec vyšetrovať ako trestný čin ohovárania“. Je to lož,“ uviedol Žilinka vo svojom statuse.Podčiarkol, že do posudzovania doručeného podania od občana nijakým spôsobom nezasahoval. Zároveň dodal, že rovnako nie je pravda, že by „ťahal ľudí po výsluchoch“ na základe toho, že sa niekto o ňom hanlivo vyjadril. Odmietol tiež Šeligove vyjadrenie o tom, že mu posiela nejaký typ odkazu, aby ho zastrašil.„Nikdy som nebránil nikomu slušným a odborným spôsobom vyjadrovať sa kriticky k mojej práci. A skutočne nepotrebujem nikomu „zatvárať ústa“, pretože nepravdivá a hlavne odborne nekvalifikovaná kritika za každú cenu, ktorá už nadobúda charakter obsesie, je primárne smutnou vizitkou komunikujúceho,“ prízvukoval Žilinka.Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga po výsluchu pre médiá uviedol, že sa nenechá zastrašiť generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a aj naďalej si myslí, že je zbabelec. Ako povedal, „generálny prokurátor za to, že mu niekto povie, že je zbabelec, ťahá ľudí po výsluchoch. Veľmi dobre vie, že som jeho kritik a nebudem ticho, a takýmto spôsobom mi asi chce poslať nejaký typ odkazu, aby ma zastrašil“.Jedným dychom dodal, že je naďalej presvedčený o tom, že Žilinka spôsobil Slovensku reputačné problémy, keď zastavil trestné stíhania s použitím paragrafu 363, a tým ovplyvnil vyšetrovania mnohých korupčných káuz. Generálny prokurátor je podľa neho „precitlivený na seba“ a chce umlčať svojich kritikov.Na výsluchu sa dozvedel, že v jeho veci nebolo podané žiadne trestné oznámenie, čo považuje za bizarné. Ako povedal, generálnemu prokurátorovi prišiel list o tom, že Šeliga na jeho adresu povedal, že je zbabelec. Žilinka list postúpil prokuratúre v Bratislave, ktorá rozhodla, že vyšetrovatelia ho majú vypočuť.