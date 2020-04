Klamstvo, rodinkárstvo a Kočner. Nadácia Zastavme korupciu žiada odstúpenie Tomanovej

Video zo stretnutia matky s komisárkou

Priznala, že pre ňu pracoval švagor

29.4.2020 (Webnoviny.sk) - Nadácia Zastavme korupciu vyzýva Vieru Tomanovú, aby sa vzdala funkcie komisárky pre deti. Ako nadácia informuje na svojej stránke, dôvodom sú aj posledné nepravdivé a nedostatočné vysvetlenia, ktorými odpovedala v utorok 28. apríla poslancom Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.Členovia výboru komisárke kládli otázky týkajúce sa jej pochybení aj na podnet nadácie. Pred poslancov ľudskoprávneho výboru prišla Tomanová v utorok prezentovať činnosť úradu za posledný rok. Tí plánujú v jej úrade poslanecký prieskum.Nadácia uvádza, že v partnerskej relácii Cez čiaru zaznela pred mesiacom nahrávka z pracovného stretnutia komisárky s matkou maloletej.Tomanová jej namiesto osobnej pomoci v spore o dieťa odporúčala komerčného bratislavského advokáta. Keď sa jej na to v utorok pýtal poslanec SaS Ondrej Dostál, komisárka reagovala: „Nikdy som matku neinformovala takým spôsobom."Podľa Zastavme korupciu komisárka však nehovorila pravdu. „Z nahratého rozhovoru je jasné, že Tomanová vraví: ‚Ja viem, že XY je aj drahý, aj všetko, ale v tomto prípade ona sa už nepohne bez dobrého advokáta a bez človeka, ktorý je skúsený. Ja hovorím o XY aj preto, lebo XY má kontakty aj na ústavný súd a aj na Európsky súd pre ľudské práva... A má s tým aj skúsenosti. A naviac má kontakty aj na ministerstvo spravodlivosti, čiže toto je trošku taká istota'," uvádza na stránke.Za neprijateľné nadácia tiež považuje, že komisárka si z úradu spravila „rodinný podnik”. „V utorok pred poslancami priznala, že pre ňu pracoval švagor. Konkrétne mal na starosti ‚inventarizáciu'. Na úrad tiež prijala vlani elitného colníka, pričom sama priznala, že nemal predtým žiadne skúsenosti z oblasti sociálnej práce a práce s deťmi," píše Zastavme korupciu.Otázniky sú aj pokiaľ ide o jej pôsobenie v kauze resocializačného zariadenia Čistý deň, kde boli podozrenia zo zneužívania detí. Nadácia takisto upozornila aj na to, že komisárka sa stretla s neprávoplatne odsúdeným podnikateľom Marianom Kočnerom.„Aj pre tieto skutočnosti si myslíme, že komisárka nezastupuje najlepšie záujmy detí, a preto by mala odstúpiť,” uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.Agentúra SITA o stanovisko požiadala aj Úrad komisára pre deti.