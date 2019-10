Klasifikácia ubytovacích zariadení by sa mala vo vyhláške upraviť

ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) – Klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried by sa mali upraviť. Cieľom je zahrnúť vývoj a zmeny v právnych predpisoch aj skúsenosti z praxe pri súčasnom zachovaní dostatočnej ochrany spotrebiteľa. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR do medzirezortného pripomienkového konania na legislatívno-právny portál Slov-lex.priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe. Ide napríklad o zavedenie hostelu a státia pre obytné prívesy a obytné automobily v kategórii a doplnenie označenia najnižšej triedy pri minikempe.Hostel by sa mal podľa návrhu definovať ako jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách so spoločným sociálnym zariadením a kuchynkou. Státie pre obytné prívesy a obytné automobily je podľa materiálu kategória vhodná pre oblasti, ktoré nedisponujú ubytovacou kapacitou, ale sú pre rozvoj cestovného ruchu zaujímavé, majú potenciál (napríklad kultúrna pamiatka).konštatuje MDV v dôvodovej správe. Zároveň sa majú upraviť niektoré požiadavky pre ubytovacie zariadenia.