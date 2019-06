Klaudia Račić Dernerová opustila stály angažmán v SND

Dlhší čas sa totiž v posledné roky venovala materskej práci a svojej vlastnej ceste, ktorú Klaudia má pevne v rukách. Okrem detí venuje totiž pozornosť a energiu účinkovaniu na scénach po svete ako samostatná umelkyňa. Zožína potlesky na scéne v Japonsku a na iných prestížnych javiskách, ale ako sa zdá, doma nie je nikto prorokom.

Na „domáce“ kamenné javisko nastúpila naposledy 25.5.2019, no za podsatne menších ovácií a diváckej účasti ako vo svete. Jej nádherný zjav, plný melodramatický soprán ju predurčil najmä na herecky zaujímavé postavy. Divákom utkvela ako Rusalka po boku Petra Mikuláša a Jána Gallu, aj ako temperamentná Mařenka v Predanej neveste, no aj ako romantická Mimi v Bohéme...

Postáv je nespočetne viacej, no Klaudia má v sebe neopísateľnú energiu, temperament, ale hlavne chuť ísť ďalej. Vyučuje na VŠMU, miluje odovzdávanie vedomostí iným, nie je napriek svojim hodnotám ten typ umelkyne, ktorá by pri rovnako kvalitnom žiakovi musela mať strach, že ju niekto predčí. Svoju prácu robí zodpovedne. Posledný koncert na kamennom javisku plnom spomienok ustála napriek potláčaným emóciám aj vďaka krásnej podpore a hlasnému výkriku najmladšieho synčeka:“ Ahoj mama!“, vynikajúco. Bolo cítiť, že má čo robiť sama so sebou, javisko jej bolo strechou nad hlavou, presnejšie, pôdou pod nohami dvadsaťpäť rokov, no odhodlala sa, ako stále mladulinká a plná elánu ísť v ústrety slobode. Doma jej rastú detičky, ktorým dáva všetko ako mama, ale na javisku je profesionálka. Nebojí sa načrieť do tragických, romantických, ako i komediálno-hereckých kreácií plných emócie.

Svoje aj herecké umenie plné precítenia dokázala aj 25. mája vo svojom rozlúčkovom koncerte, kde zaujala a k výkrikom bravó primäla publikum najmä v závere výberom z Elegickej suity Hanuša Domanského, z ktorej si zvolila dve prvé piesne. Čierna, zelená, cyklámenová, v takom odeve mohol divák vidieť tento nevídaný zjav a načrieť do duše jednej vynikajúcej umelkyne, ktorej nechýba kreativita. Sopranistka Klaudia Dernerová si prizvala na spoluprácu aj Jána Babjaka a Denišu Šlepkovskú, ktorá na koncerte zastúpila Janku Bernáthovú, toho času zdravotne indisponovanú.

Autor: Jana Jurkovičová