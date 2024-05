Klausa slovo postrelili zásadne poburuje a vyzval médiá, aby nebagatelizovali atentát na Fica

17.5.2024 (SITA.sk) - Bývalý český prezident Václav Klaus vyzval médiá, aby nebagatelizovali atentát na slovenského premiéra Roberta Fica . Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti to vyhlásil v reakcii na to, že niektoré médiá píšu, že Fica postrelili.„Mňa to slovo postrelili zásadne poburuje. Postreliť sa dá niekoho omylom na love, ale toto bol atentát na človeka. Zásadný politický čin," vyhlásil Klaus s tým, že dúfa, že predseda slovenskej vlády nezomrie. Bagatelizovanie toho, čo sa stalo, je podľa českého exprezidenta niečo, proti čomu treba „zásadne protestovať“.