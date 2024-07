Klaustrofóbne a miestami skutočne desivé. Také je špičkové sci-fi Silo

Práve vyšla v slovenčine v novom vydaní a ponúka špičkový triler, ktorý nebudete vedieť odložiť z ruky.

Bude vás baviť samotné prostredie, fungovanie sila, ale aj postavy, ich psychológia a charaktery. Je to veľmi prepracovaný, inteligentný a šikovne napísaný príbeh. Návykové čítanie, ktoré keď vás stiahne do podzemia, budete si ho užívať plnými dúškami.

SILO opisuje svet, ktorý sa stal neobývateľným. Posledným útočiskom ľudí, ktorým sa podarilo prežiť, je obrovské, vyše stoposchodové podzemné silo. Ľudia sa tu rodia, žijú a pracujú, aby sa po smrti stali výživou pre rastliny na farmách.

Pohyb po sile je možný iba po točitom schodisku, mnohí obyvatelia sa preto od svojho rodiska za celý život nevzdialia viac než niekoľko poschodí.

Platia tu prísne pravidlá, pôrodnosť podlieha kontrole, iná ako oficiálne schválená láska je neprípustná.

Výhľad na zem sprostredkúvajú kamery a veľké obrazovky, no rozprávať či dokonca snívať o povrchu je zakázané. Trestom je, paradoxne, vyhnanstvo na vytúžený povrch zeme, z ktorého niet návratu. Súčasťou trestu je čistenie kamier.

Posledného šerifa postihne práve takýto osud. Na jeho miesto nečakane povýšia Juliette, mechaničku zo strojovne z najhlbších poschodí sila. Jules veľmi nedbá na zvyky, aké by mala ako šerifka dodržiavať, a postupne odhaľuje náznaky sprisahania, ktoré môžu ohroziť krehkú rovnováhu panujúcu v sile.

„Šéfe?“

Holston mu pomedzi mreže podal kľúč. Marnes naň pozrel. Nevedel, či si ho má vziať, no napokon nastavil dlaň.

„Čo sa deje, šéfe?“

„Priveď starostku,“ prikázal mu Holston. Z hrude sa mu vydral tri roky zadržiavaný ťažký vzdych. „Povedz jej, že chcem ísť na povrch.“

SILO je špičkový triler o snahe dopátrať sa pravdy o podzemnom živote a zámeroch tajomného IT oddelenia, ktoré má v tejto uzavretej spoločnosti podozrivo výnimočné postavenie. „Chcel som zistiť, čo by sa stalo, keby sme v televízii a na obrazovkách počítačov sledovali iba zlé správy,“ hovorí o pôvodnej myšlienke napísať takýto príbeh autor Hugh Howey. „Ak by zo všetkého, čo urobíme, bolo ukázané iba to zlé, neznamenalo by to pre nás stratu nádeje?“

HUGH HOWEY sa narodil a vyrastal v Severnej Karolíne. Pred vydaním prvej knihy pracoval ako kníhkupec, kapitán jachty, klampiar a audiotechnik. V roku 2009 začal svoje príbehy publikovať v elektronickej podobe prostredníctvom služby Kindle Direct Publishing. V roku 2011 vydal prvú poviedku z postapokalyptického sveta, v ktorom ľudia žijú v obrovských podzemných silách. Prvých päť noviel vyšlo neskôr spoločne pod názvom Silo (v angličtine Wool). V súčasnosti žije s manželkou v New Yorku.