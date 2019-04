Klávesnica pre hendikepovaných sa stala víťazom Inovačnej súťaže

Drevená klávesnica HandCubeKeys pomáha telesne i mentálne postihnutým zvládať prácu s počítačom Foto: CENTIRE Foto: CENTIRE

Paťko môže pracovať na počítači aj poležiačky pomocou svetelného lúča Foto: CENTIRE Foto: CENTIRE

HandCubeKeys uľahčuje Olívii bez rúčky prácu s počítačom pomocou snímača, pripevneného na robotickej ruke Foto: CENTIRE Foto: CENTIRE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. apríla (OTS) - A práve tento vynález sa stal víťazom Inovačnej súťaže, vďaka čomu sa bude môcť predstaviť na najväčšom slovenskom technologickom festivale IXPO 26. – 28. apríla na Tyršovom nábreží v Bratislave.Bezdotyková klávesnica je ľubovoľne programovateľná pre prácu s PC. Písmená, číslice či obrázky sú výrazne viditeľné a sú na veľkých drevených klávesoch s netradičným tvarom. Je polohovateľná do vodorovnej alebo šikmej polohy, aby bolo zapezpečené širšie využitie pre rôzne typy hendikepov. „“ prezradil autor nápadu. Vďaka obrázkom môžu užívatelia vyjadriť aj rôzne citové rozpoloženie, ako napríklad, či sú hladní, smädní, či chcú spať, či sú smutní a podobne. Takto teda dokážu aj viac cvičiť mozog, ale zároveň môžu priamo vyjadriť emóciu.Do Inovačnej súťaže, vyhlásenej konzultačnou spoločnosťou Centire , sa prihlásilo viacero inovátorov so svojimi nápadmi či technologickými riešeniami. „“ prezradilzo spoločnosti Centire. Okrem bezdotykovej klávesnice sa do finálového súboja o prezentáciu na festivale IXPO zapojili aj také projekty ako komplexná letecká a interiérová 360˚ virtuálna prehliadka s hotspotmi, či website builder s implementovaným SEO analyzátorom a systémom administrácie koncovým užívateľom. Ďalej tiež využitie technológie 3D skenovania a vizualizácie vnútorných priestorov v praxi, scénická kreatíva či projekt lokalizácie vo výrobných fabrikách a na pracoviskách.Víťazom sa však napokon stala práve drevená bezdotyková klávesnica pre telesne i mentálne hendikepovaných, ktorá získala možnosť prezentácie na IXPO a vyhlasovateľská spoločnosť Centire jej autorom preplatí náklady na prezentačné miesto až do výšky 3.000 €. „,“ dodal