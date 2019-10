KĽDR nie je ochotná rokovať s USA, dokým neskončí s nepriateľstvom

Severokórejský vodca Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 6. októbra (TASR) - Severná Kórea nie je ochotná rokovať so Spojenými štátmi, dokým Washington neprijmevoči Pchjongjangu. Uviedlo to v nedeľu severokórejské ministerstvo zahraničných vecí, ktorého vyhlásenie zverejnila tamojšia štátna tlačová agentúra KCNA.Severokórejský rezort diplomacie sa takto vyjadril deň po tom, ako vo Švédsku stroskotali pracovné rokovania USA a KĽDR o denuklearizácii Kórejského polostrova, píše agentúra Jonhap.Pchjongjang obvinilo Washington zo zneužitia týchto rokovaní na svoje vlastné politické záujmy a dodal, že jetvrdiť, že obe krajiny sa pri rokovacom stole opäť stretnú v nasledovných týždňoch, čo v sobotu naznačili USA.uviedol severokórejský rezort diplomacie.dodal rezort.Zástupcovia rezortov diplomacie KĽDR i USA sa v sobotu stretli pri Štokholme, aby obnovili rokovania o denuklearizácii Kórejského polostrova. Išlo o prvé jadrové rozhovory predstaviteľov oboch strán od konca februára, keď sa na summite vo vietnamskej metropole Hanoj stretli americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un. Hanojský v poradí už druhý summit Trumpa s Kimom sa však pre ich vzájomné názorové rozdiely skončil neúspechom.Kolaps najnovších rokovaní vo Švédsku oznámil v sobotu severokórejský vyjednávač Kim Mjong-kil, ktorý pri Štokholme rokoval so svojim americkým náprotivkom Stephenom Biegunom. Kim Mjong-kil z kolapsu obvinil USA, ktoré podľa jeho slov na rokovania neprišli s ničím novým, nevzdali sa svojho "starého prístupu" voči KĽDR, a to podľa jeho slov spôsobilo, že rokovania neviedli k, pripomína agentúra AFP.Washington naopak vo svojej reakcii uviedol, že obe strany si. Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová povedala, že výroky o kolapse rokovaní zo strany KĽDR neodrážalitejto 8,5-hodinovej diskusie. Dodala tiež, že Washington akceptoval pozvanie Švédska, aby sa o dva týždne zúčastnil na ďalšom kole rozhovorov.