KĽDR otestovala zariadenia na odpaľovanie rakiet dlhého doletu

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 5. mája (TASR) - Severná Kórea otestovala pri "nácviku útoku" odpaľovacie zariadenia pre rakety dlhého doletu a tiež taktické riadené zbrane a dohliadal na to samotný severokórejský vodca Kim Čong-un. V nedeľu o tom informovali tamojšie štátne médiá, na ktoré sa odvolala svetová agentúra AFP.Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že nácvik sa konal v sobotu, keď Severná Kórea (KĽDR) vypálila predtým do mora aj iné strely, zrejme rakety krátkeho doletu. Pravdepodobne išlo o prvé severokórejské odpálenie rakiet krátkeho doletu za vyše roka a cieľom malo byť vyvíjanie tlaku na Washington v otázke jadrových rozhovorov, ktoré sa ocitli v slepej uličke.napísala tlačová agentúra KCNA.Dodala, že nácvik sa konal vo Východnom mori, takisto známom ako Japonské more - teda na mieste, kde sa v sobotu už skôr uskutočnilo aj spomínané odpálenie rakiet krátkeho doletu KĽDR.