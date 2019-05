KĽDR porušila rezolúcie OSN, keď odpálila balistické rakety

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 10. mája (TASR) - Posledné testy balistických rakiet, ktoré uskutočnila Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR), sú porušením rezolúcií Organizácie Spojených národov (OSN). V piatok to vyhlásil námestník tajomníka japonskej vlády Kótaró Nogami. Píše o tom agentúra Reuters.uviedol na margo severokórejských testov Nogami počas pravidelnej tlačovej konferencie.KĽDR odpálila dve strely do Japonského mora ešte vo štvrtok. Podľa juhokórejskej armády to boli zrejme rakety krátkeho doletu.Pentagón vo svojej analýze dospel k záveru, že išlo o balistické strely, ktorých odpaľovanie Pchjongjangu zakazujú viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Uvedený zákaz sa podľa agentúry DPA vzťahuje na balistické rakety krátkeho, stredného i dlhého doletu.Severokórejská tlačová agentúra KCNA nekonkretizovala, aké "prostriedky" dlhého doletu boli odpálené počas predmetného cvičenia za účasti vodcu krajiny Kim Čong-una. V texte jej správy sa nespomína slovo raketa ani strela.Cvičenie však bolo podľa KCNA úspešné a demonštrovalo silu a schopnosť rýchlej reakcie severokórejských síl, ktoré súna profesionálne vykonanie akýchkoľvek operácií a bojových úloh. Do cvičenia sa zapojili jednotky Kórejskej ľudovej armády nasadenéStrely, ktoré Severná Kórea odpálila 9. mája, sú podľa expertov zrejme rovnaké ako tie, čo KĽDR vystrelila do Japonského mora minulý týždeň. Vtedy vypálila niekoľko rakiet krátkeho doletu.Ako pripomína agentúra Reuters, Japonsko sa nachádza v zóne dostrelu severokórejských rakiet stredného doletu. Tokio je preto hlasným odporcom raketového programu KĽDR.