KĽDR potvrdila, že Kim sa čoskoro stretne s Putinom v Rusku

Severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 22. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un čoskoro navštívi Rusko, aby tam absolvoval svoje prvé stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámila to severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.KCNA, o ktorej správe informovala v pondelok večer juhokórejská agentúra Jonhap, napísala, že Kim, kam pricestuje na pozvanie prezidenta. Agentúra dodala, že obaja lídri absolvujú počas Kimovej návštevy spoločné rozhovory. Nijaké bližšie podrobnosti o tom, kde alebo kedy sa dvojica stretne, však už neuviedla.Kim s Putinom by sa podľa všetkého mali stretnúť v ruskom ďalekovýchodnom meste Vladivostok, a to zrejme v stredu či vo štvrtok, píše Jonhap. Kremeľ už skôr oznámil, že dvojica sa stretne koncom apríla, taktiež však neuviedol bližšie podrobnosti.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom aj v pondelok potvrdil, že obaja lídri sa naďalej plánujú stretnúť koncom apríla, priblížila agentúra Reuters.Vodca KĽDR bude pravdepodobne do Vladivostoku cestovať svojím špeciálnym vlakom cez Čínu rovnako, ako keď sa vo februári tohto roku vo vietnamskej metropole Hanoj stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Putin by sa s ním mal na ruskom Ďalekom východe stretnúť po ceste na medzinárodné fórum o čínskej iniciatíve tzv. Novej hodvábnej cesty, ktoré sa bude konať 26. - 27. apríla v čínskej metropole Peking.Summit Putin-Kim bude vôbec prvým vzájomným stretnutím oboch lídrov. Vrcholní predstavitelia Ruska a KĽDR sa dosiaľ posledný raz stretli v roku 2011. Rusko vtedy navštívil Kimov zosnulý otec, predošlý severokórejský líder Kim Čong-il, pričom sa stretol s vtedajším ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom.Cesta do Ruska bude zároveň prvou Kimovou zahraničnou cestou od februárového summitu s Trumpom, ktorý sa vo vietnamskom Hanoji skončil predčasne a bez vzájomnej dohody, keď sa obaja lídri rozišli v otázke ukončenia severokórejského jadrového programu.