KĽDR pracuje na vypúšťaní balistických striel z mobilných zariadení

Soul 4. novembra (TASR) - Severná Kórea sa zrejme usiluje získať spôsobilosti na vypúšťanie medzikontinentálnych balistických striel (ICBM) z mobilných odpaľovacích zariadení. Južná Kórea je plne pripravená na všetky takéto možnosti, uviedlo v pondelok ministerstvo obrany v Soule. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap.Vyjadrenie prišlo po tom, ako si predstaviteľ kancelárie pre národnú bezpečnosť juhokórejskej vlády vyslúžil kritiku za tvrdenie, že pre Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) by bolo "technicky zložité" odpaľovať rakety ICBM z mobilných zariadení.Hovorca ministerstva obrany na pondelkovom brífingu novinárom povedal, že KĽDR v roku 2017 použila transportéry na prepravu rakiet dlhého doletu do testovacích areálov, kde ich následne vystrelila z pevnej štartovacej rampy.vyhlásil hovorca.dodal.Severná Kórea v roku 2017 vykonala v júli dve skúšky medzikontinentálnych balistických striel Hwasong-14 a neskôr v novembri skúšobne odpálila strelu Hwasong-15.Rakety Hwasong-14 sú s doletom okolo 10.000 kilometrov schopné zasiahnuť väčšinu kontinentálnych Spojených štátov a strela Hwasong-15 má odhadovaný dolet viac než 12.000 kilometrov, takže by mohla zasiahnuť ktorékoľvek miesto pevninských USA, vyplýva z údajov amerických síl v Južnej Kórei.