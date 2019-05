KĽDR vyzvala generálneho tajomníka OSN, aby zakročil proti USA

António Guterres, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. mája (TASR) - Severokórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) označila v pondelok USA v súvislosti so zadržaním nákladnej lode Wise Honest za "". KĽDR zároveň vyzvala generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby podnikol ", ktoré by prispeli k stabilizácii Kórejského polostrova.Trumpova administratíva tým, že zadržala loď Pchjongjangu, spáchala "". Vyplýva to z listu veľvyslanca KĽDR pri OSN adresovaného Antóniovi Guterresovi, ktorý dostala k nahliadnutiu agentúra AP.Ohľadne ďalšieho vývoja situácie v oblasti Kórejského polostrova rastú v dôsledku" činu USA obavy, píše sa ďalej v liste. Aké konkrétne opatrenia by mal Guterres podniknúť, neuvádza.USA začiatkom mája informovali o zadržaní severokórejskej nákladnej lode Wise Honest, využívanej na vývoz uhlia z KĽDR, na ktorú sa vzťahujú americké a medzinárodné obchodné sankcie. Podľa amerických predstaviteľov ide o prvý prípad, keď Spojené štáty zadržali severokórejskú nákladnú loď porušujúcu medzinárodné sankcie uvalené na Pchjongjang.Wise Honest je najväčšou severokórejskou nákladnou loďou určenou na vývoz uhlia a dovoz ťažkej techniky do KĽDR.