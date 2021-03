Kličko sa obáva o systém zdravotnej starostlivosti, Kyjev čaká trojtýždňový lockdown

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2021 (Webnoviny.sk) - Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že vzhľadom na zvýšenie počtu nových prípadov koronavírusu na Ukrajine v hlavnom meste od soboty uplatnia lockdown. Uviedol, že počas lockdownu, ktorý potrvá tri týždne do 9. apríla, budú zatvorené nákupné centrá a divadlá, kaviarne a reštaurácie budú môcť predávať nápoje a jedlá iba na odnos so sebou, vyučovať sa bude dištančne a na športových podujatiach sa nebudú môcť zúčastniť diváci.„Potrebujeme získať čas a urobiť všetko pre to, aby nám neskolaboval systém zdravotnej starostlivosti," povedal Kličko. „Kyjev uplatní tvrdý lockdown, pretože potrebujeme zachrániť životy a ochrániť zdravie ľudí," dodal starosta.Ukrajina vo štvrtok zaznamenala 15 053 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo bolo najviac od novembra. Celkový počet infekcií v krajine prekročil hranicu 1,5 milióna. V krajine zaevidovali aj rekordný jednodňový počet 289 úmrtí na ochorenie COVID-19. Celkový počet potvrdených obetí koronavírusu na Ukrajine tak stúpol na 29 253.