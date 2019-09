Klienti Thomas Cook budú možno musieť čakať na refundácie aj mesiace

Britskí turisti čakajú na nové správy po krachu britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook na letisku v prístavnom meste Palma de Mallorca na španielskom ostrove Mallorca 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. septembra (TASR) - Klienti skrachovanej cestovnej kancelárie Thomas Cook budú možno musieť čakať na refundácie aj dva mesiace. Uviedol to v pondelok britský úrad pre civilné letectvo (CAA).Klienti, ktorí platili bezhotovostne, priamo z bankového účtu, dostanú peniaze späť do 14 dní, ale ostatní si budú musieť počkať až 60 dní, pričom na platby čaká približne 360.000 zákazníkov.Program refundácií pre klientov Thomas Cook je podľa CAA trikrát väčší ako predchádzajúce programy. Od 7. októbra bude spustený on-line systém pre refundácie, aby príslušné úrady zvládli očakávaný obrovský dopyt.uviedol CAA.Refundácie za dovolenkové balíky rezervované u Thomas Cook, ktoré tvorili väčšinu jeho ponuky, spadajú pod fond ATOL. Prispievajú doňho povinne všetky britské cestovné kancelárie.Približne 100.000 zákazníkov spoločnosti Thomas Cook uhradilo svoju budúcu dovolenku priamo z účtu, zvyšných 265.000 použilo iné spôsoby platby, ako sú kreditné a debetné karty.CAA má na starosti dopravu zákazníkov Thomas Cook, ktorí uviazli na dovolenkách v zahraničí. Ide o najväčšiu repatriáciu v Británii od druhej svetovej vojny.Náklady stále vyhodnocujú príslušné vládne úrady, ale počiatočné odhady naznačujú, že to bude dvojnásobok sumy 50 miliónov GBP (56,32 milióna eur), ktoré stála repatriácia klientov Monarch Airlines po kolapse v roku 2017.CAA uviedol, že už dopravil späť do Británie dve tretiny dovolenkárov a ďalších 43.000 sa chystá dostať domov do 6. októbra.Medzi ďalšie neznáme číslo patria výdavky na nevyplatené mzdy a odstupného pre 9000 zamestnancov Thomas Cook, ktorí prišli o prácu. Tento účet budú musieť zaplatiť daňoví poplatníci.Minulý týždeň začal výbor britského parlamentu pre podnikanie vyšetrovať kolaps Thomas Cook a žiada vedenie spoločnosti, aby sa dostavilo a vysvetlilo, čo sa stalo.Poslanci majú v úmysle zamerať sa na odmeny manažmentu a postup audítorov.Aj ministerka pre podnikanie Andrea Leadsomomová vytvorila pracovnú skupinu.Nové správy naznačujú, že odmietla hovoriť so šéfmi Thomas Cook týždeň pred krachom, keď sa snažili získať garancie od vlády na uspokojenie svojich veriteľov.(1 EUR = 0,88778 GBP)