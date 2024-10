Klientske centrum pre cudzincov mesta Prešov pomohlo za polrok takmer 400 cudzincom

Najväčšiu skupinu tvoria ukrajinskí odídenci

Bezplatná psychosociálna podpora

Rozsiahle výučbové programy

Pomáha stovkám klientov

10.10.2024 (SITA.sk) - Klientske centrum pre cudzincov mesta Prešov na Slovenskej ulici už viac ako šesť mesiacov poskytuje potrebné služby cudzincom žijúcim v meste s cieľom pomôcť im integrovať sa do miestneho prostredia. V súčasnosti zastrešuje služby pre viac ako 250 dospelých klientov a vyše 120 detí.Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová , klientske centrum pre cudzincov mesta Prešov vzniklo v marci tohto roka vďaka podpore UNICEF. V súčasnosti tvoria najväčšiu skupinu ukrajinskí odídenci.„Klientske centrum pre cudzincov mesta Prešov sa nachádza na Slovenskej ulici 40 a zabezpečuje, aby mali cudzinci na území mesta Prešov prístup k potrebným informáciám o bývaní, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaní, pracovných možnostiach i právach a povinnostiach, ktoré súvisia s typom ich pobytu," vysvetlila Šitárová.Centrum poskytuje tiež bezplatnú kvalifikovanú psychosociálnu podporu v ukrajinskom jazyku a služby, ktoré zahŕňajú asistenciu pri vybavovaní potrebných náležitostí na úradoch, v nemocnici, pri nostrifikácii diplomov a podobne.„V Prešove našlo svoj druhý domov veľa cudzincov, prevažne z Ukrajiny, preto bolo veľmi potrebné sústrediť všetky služby pod jednou strechou a umožniť im, aby sa aj napriek jazykovej bariére bez problémov začlenili do bežného života v našom meste," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha , ktorý ocenil aj rôzne komunitné aktivity centra v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození.Za posledný polrok Klientske centrum pre cudzincov mesta Prešov spustilo rozsiahle výučbové programy určené pre deti aj dospelých. Vyhľadávanou službou je aj bezplatné právne poradenstvo.„Počet ľudí, ktorí vyhľadali naše služby, vzrástol, čo považujem za jasný signál, že centrum plní svoju funkciu a je žiaduce. Práca v centre však prináša množstvo výziev. Často sa stretávame aj s emocionálnou záťažou, keďže mnohí klienti prichádzajú v stresových situáciách" uviedla vedúca centra Daniela Baronová Birová.Klientske centrum od svojho vzniku v marci 2024 do septembra 2024 eviduje 252 dospelých klientov a 124 detí. Záujem je najmä o informačné poradenstvo (148 klientov), psychologickú podporu (88 klientov) či pomoc pri administrácii zmlúv o poskytnutí ubytovania odídencovi v rámci štátneho programu (66 klientov).Možnosť bezplatnej jazykovej konverzácie využilo 52 dospelých klientov a 34 detí sa doučovalo v slovenskom jazyku a matematika, vrátane prípravy na testovanie Monitor 9.„Pre ľudí, ktorí sa ocitajú v zložitých životných situáciách, či už kvôli jazyku alebo sociálnej izolácii, sú tieto služby veľmi dôležité. Najväčšou odmenou je, ak sa naši klienti postupne stávajú súčasťou miestnej komunity. Každý úspešný príbeh, každá vďaka od ľudí, ktorým sme pomohli, je pre nás dôkazom, že naša práca má zmysel," dodala Daniela Baronová Birová.