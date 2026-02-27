Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. februára 2026

Klientske centrum v Komárne po tragickom páde prístrešku obnovilo prevádzku v obmedzenom režime


Na základe posudku statikov, že väčšinu priestorov možno využívať, bude od piatkového dňa klientske centrum Okresného úradu Komárno poskytovať služby v obmedzenom režime ...



27.2.2026 (SITA.sk) - Na základe posudku statikov, že väčšinu priestorov možno využívať, bude od piatkového dňa klientske centrum Okresného úradu Komárno poskytovať služby v obmedzenom režime na úseku živnostenského podnikania, dokladov a evidencie vozidiel. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR s tým, že do priestorov klientskeho centra sa vstupuje zadným zamestnaneckým vchodom od parkoviska. Klientov na to upozorní dočasná navigácia.


„Ministerstvo vnútra v aktuálnej situácii prosí verejnosť, aby rešpektovala pokyny zamestnancov. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sa klientske centrum čo najskôr vrátilo do štandardného režimu. Informácie budeme postupne aktualizovať,“ zdôraznil rezort.


Pri páde prístrešku Klientskeho centra v Komárne zahynul v stredu 25. februára jeden muž, jedna ťažko zranená osoba mimo ohrozenia života bola transportovaná vrtuľníkom do nemocnice a jedna osoba sa zranila ľahko. Na mieste tragédie to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že všetky tri osoby boli klientmi centra. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.




Zdroj: SITA.sk - Klientske centrum v Komárne po tragickom páde prístrešku obnovilo prevádzku v obmedzenom režime © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Kto najviac zarába na slovenskom zdravotníctve? Veľká analýza tisícok poskytovateľov mení zaužívaný pohľad
<< predchádzajúci článok
Slovenská zima slabne, turisti aj peniaze odchádzajú do Álp, upozorňuje analytik

