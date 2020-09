Klíma je v kríze a potrebuje nás, prezidentka Čaputová víta angažovanosť mladých

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová víta iniciatívu mladých ľudí, ktorí sa angažujú za ochranu klímy. Ako uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti, klimatická kríza nie je žiadny teoretický koncept, ale skutočnosť, ktorá sa každý deň dotýka životov ľudí.„Vidieť to na extrémnych zmenách v počasí, na objeme úrody, na počte úmrtí v dôsledku znečisteného ovzdušia, na vymierajúcich živočíchoch. Vidieť ju všade okolo nás. Klíma je v kríze a potrebuje nás," napísala slovenská hlava štátu.Pod petíciou Klíma ťa potrebuje, v ktorej od vlády a parlamentu žiadajú razantné kroky v boji proti klimatickej zmene, je už vyše 30-tisíc podpisov. Iniciatíva cez petíciu žiada poslancov Národnej rady SR , aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040, teda o desať rokov skôr, ako sa Slovensko zaviazalo podpisom Parížskej dohody Od vlády iniciatíva Klíma ťa potrebuje požaduje, aby do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako danú neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom je, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov, ktoré by mala na jeseň navrhnúť Európska únia.