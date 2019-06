Klimatickí aktivisti pokračujú v blokáde bane

Policajti sa pokúšajú zabrániť aktivistom proti klimatickej zmene, aby vstúpili do objektu lignitovej bane Garzweiler v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v sobotu 22. júna 2019. Časti aktivistov sa podľa DPA podarilo preraziť policajné zátarasy a vniknúť do objektu bane. Povrchová baňa Garzweiler, ktorú prevádzkuje spoločnosť RWE Power, patrí medzi najväčšie v Nemecku. Okolo 800 demonštrantov od piatku blokuje v tejto oblasti koľajnice, ktoré sa zvyčajne využívajú pri preprave hnedého uhlia (lignitu) do uhoľnej elektrárne Neurath. Foto: FOTO TASR/DPA Foto: FOTO TASR/DPA

Berlín 23. júna (TASR) - Stovky klimatických aktivistov v nedeľu pokračujú v protestoch v objekte lignitovej bane v západnej časti Nemecka aj napriek príkazom polície, aby okamžite opustili miesto, na ktorom im hrozí nebezpečenstvo, informovala agentúra AP.Protesty v nemeckej spolkovej krajne Severné Porýnie-Vestfálsko začali v piatok, keď sa približne 40.000 detí a študentov zhromaždilo v meste Aachen v rámci pravidelných demonštrácií Piatky za budúcnosť, vyzývajúcich politikov, aby podnikli kroky na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny.Približne 1600 demonštrantov sa v sobotu zúčastnilo na pochode k bani Garzweiler a niekoľko stoviek z nich prerazilo policajné zátarasy a preniklo do objektu. Polícii sa v nedeľu podarilo dostať časť demonštrantov preč z priestorov bane.Ďalší demonštranti blokujú koľajnice, ktoré sa zvyčajne využívajú pri preprave hnedého uhlia (lignitu) do uhoľnej elektrárne Neurath.Zrážky medzi demonštrantami a políciou, ktorá použila obušky a štipľavé spreje, si vyžiadali niekoľko zranených, uviedol na svojej webovej stránke denník Die Welt s odvolaním sa na organizátorov protestov skupinu "Ende Gelände".Protesty sa v Nemecku začali po tom, ako sa členským krajinám EÚ na minulotýždňovom summite v Bruseli nepodarilo dosiahnuť dohodu v súvislosti s cieľmi klimatickej politiky zo zameraním na uhlíkovú neutralitu do roku 2050.