Klimatický pochod v Paríži narušili výtržníci z hnutia black blocs

Paríž 21. septembra (TASR) - Francúzska polícia v sobotu použila slzotvorný plyn proti účastníkom dvoch rôznych demonštrácií, ktoré sa konali na dvoch miestach hlavného mesta Paríž. Informovala agentúra DPA.Polícia bola nútená použiť slzotvorný plyn po tom, ako sa do davu účastníkov pochodu za ochranu klímy dostali radikálni výtržníci, ktorí vyvolávali konflikty s policajtmi, podpaľovali odpadkové koše, hádzali zápalné fľaše a rozbíjali výklady kolobežkami odstavených na uliciach v rámci zdieľanej služby.Polícia následne žiadala od pokojných demonštrantov, aby sa od násilníkov na klimatickom pochode oddelili.Na internete sa medzičasom objavili aj správy, že niektorí zo spoluorganizátorov pochodu akciu predčasne ukončili - práve z dôvodu násilností. Takúto výzvu zverejnila na Twitteri organizácia Greenpeace, ako aj aktivisti zo združenia Youth for Climate.Parížska prefektúra neskôr vydala správu, že klimatický pochod pokračuje po svojej vopred vytýčenej trase. Jeho pokojných účastníkov však vyzvala na ostražitosť.Polícia informovala, že medzi asi 15.200 účastníkov tohto pochodu, ktorý sa začal pri Luxemburskej záhrade a smeroval k parkovému areálu v štvrti Bercy, sa zamiešalo asi 1000 aktivistov radikálneho hnutia black blocs.Títo radikáli sa zvykli pridávať aj k protivládnym pochodom tzv. žltých viest, pričom okrem násilností voči policajtom sa dopúšťali i ničenia zaparkovaných áut, obchodov, či mestského mobiliáru. Aj preto parížska prefektúra vydala zákaz verejných zhromaždení na triede Champs-Elysées a v blízkosti vládnych budov v centre Paríža.Napriek tomuto zákazu sa však v blízkosti triedy Champs-Elysées v sobotu uskutočnilo zhromaždenie tzv. žltých viest. Polícia aj tam na rozohnanie jeho účastníkov použila slzotvorný plyn.Policajti počas pochodu tzv. žltých viest zaistili najmenej 152 osôb a ďalších 302 prípadov riešili dohovorom. Spomedzi týchto 152 zaistených bolo najmenej 90 vzatých do vyšetrovacej väzby, informoval spravodajský portál LCI.Do hliadkovania v uliciach Paríža bolo v sobotu nasadených viac ako 7000 policajtov - okrem iného aj pre to, že v meste sa konal aj protestný pochod proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy. Súčasne je dnešná sobota vo Francúzsku i dňom kultúrneho dedičstva.Pochody za ochranu klímy sa okrem Paríža konali aj v ďalších mestách Francúzska. Sprevádzala ich celosvetová akcia World CleanUp Day.