Klimatizácie vám nielen ochladia ale aj vyčistia vzduch

V priebehu leta je zrejmé, že sa stále viac ľudí spolieha na klimatizáciu, ktorá spoľahlivo udrží ovzdušie domácnosti príjemne chladivé. Počas mesiacov pandémie sa však do popredia dostala otázka, či je klimatizácia schopná vzduch aj čistiť. Každý chcel bezpečné a čisté prostredie. Je toto skutočne ďalšou výhodou klímy?

Funkčne je klíma prioritne navrhnutá, aby udržiavala domov chladný. To sa deje prostredníctvom cyklického procesu, ktorý prebieha medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou klimatizačného systému.

Ako funguje klimatizácia

Chladenie, ako výsledok práce klimatizačného systému, sa deje vďaka chladiacej kvapaline, ktorá sa pohybuje z kondenzátora vo vonkajšej jednotke, do výparníka vo vnútornej jednotke. Výparník následne odparí chladiacu kvapalinu na plyn. Zároveň je chladný vzduch vtláčaný naspäť do vnútra a teplý vzduch sa odsáva cez vnútornú jednotku a následne vracia späť do vonkajšej jednotky, kde sa ochladí a proces začína odznova. Klimatizácia pracuje na plné obrátky, no nedokáže čistiť vzduch od škodlivín či baktérií - nie bez pomoci kvalitného filtra.

Ako klimatizácie čistia vzduch v interiéri

Ešte predtým, ako sa ochladený vzduch rozptýli do domu, musí prejsť vzduchovým filtrom, ktorý zachytí malé častice ako prach, chlpy domácich zvierat, vlasy a kvalitnejší aj baktérie a iné mikroorganizmy.

Je zrejmé, že kvalitnejšie vzduchové filtre zachytia viac nečistôt ako iné. Ich účinnosť závisí od množstva častíc, ktoré je schopný filter zachytiť. Ďalším meradlom je aj objem vzduchu v m3, ktorý cez filter prechádza. Podľa účinnosti sa delia na: