Klimatizáciu nepotrebujete, chládok si môžete doma udržať aj inak a bez vysokých účtov za energiu

26.6.2025 (SITA.sk) - Horúčavy v bytoch a domoch netreba riešiť len pomocou klimatizácie. Existujú jednoduché a účinné spôsoby, ako si aj počas leta udržať doma príjemný chládok, a to aj bez vysokých účtov za energiu a zdravotných rizík. Letá na Slovensku sú čoraz teplejšie a dlhodobé štatistiky potvrdzujú nárast tropických dní i nočných teplôt, ktoré znižujú komfort bývania. Klimatizácia síce pomáha, no jej nesprávne používanie môže viesť k zdravotným problémom.Prudké teplotné rozdiely, nevhodné nastavenie alebo nedostatočná údržba môžu spôsobovať bolesti hlavy či zápaly dýchacích ciest. Príjemné vnútorné prostredie je však možné dosiahnuť aj bez klimatizácie. Odborníci odporúčajú niekoľko osvedčených spôsobov, ako si počas horúcich letných dní udržať chládok v interiéri.Prvým a zároveň najúčinnejším riešením je tienenie okien. Vnútorné rolety, vonkajšie žalúzie, zatemňovacie závesy alebo reflexné fólie dokážu znížiť teplotu v miestnosti až o niekoľko stupňov. Najmä okná orientované na juh a západ by mali byť počas dňa zatienené.„Za najefektívnejšie sa považujú vonkajšie žalúzie, keďže zachytávajú slnečné lúče ešte predtým, ako dopadnú na sklo. Tým zabraňujú prehrievaniu okien a následnému prestupu tepla do interiéru,“ uvádzajú odborníci.Dôležité je aj správne vetranie. Vetranie počas najteplejších hodín môže vnútornú teplotu ešte zvýšiť. Ideálne je vetrať skoro ráno a neskoro večer, keď sú vonkajšie teploty nižšie. Vhodné je využiť prievan otvorením okien na opačných stranách bytu, čím sa dosiahne prirodzené prúdenie vzduchu.V poschodových domoch možno využiť tzv. komínový efekt. Teplý vzduch prirodzene stúpa nahor a otvorením okien na prízemí a v hornej časti domu vzniká vertikálne prúdenie, ktoré pomáha ochladzovať interiér.Ďalším účinným spôsobom, ako zabrániť prehrievaniu budovy, je kvalitné zateplenie. Povrchové teploty fasád a striech môžu počas leta presiahnuť aj 60 stupňov Celzia. Zateplenie funguje ako termoska – v zime udržuje teplo vo vnútri, v lete bráni jeho prenikaniu dovnútra.„Vďaka zatepleniu možno znížiť náklady na vykurovanie či chladenie o viac ako 30 %. Ak je zateplenie správne navrhnuté a zrealizované, zabraňuje roseniu stien a vzniku plesní, čo zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia a chráni zdravie obyvateľov,“ vysvetľujú odborníci. Ako vhodný a osvedčený materiál sa podľa Združenia EPS SR odporúča expandovaný polystyrén.„Expandovaný polystyrén ponúka výborné tepelnoizolačné vlastnosti a dlhú životnosť. Ide zároveň o plne recyklovateľný materiál. Zateplením s použitím polystyrénu možno výrazne znížiť náklady na vykurovanie aj chladenie. Poznáme prípady, keď rodina vďaka zatepleniu dokázala ušetriť až 60 % nákladov na vykurovanie,“ uviedol Juraj Urban, výkonný riaditeľ Združenia EPS SR.V letných mesiacoch je tiež vhodné obmedziť používanie spotrebičov, ktoré produkujú teplo. Elektronika, osvetlenie, rúra či žehlička prispievajú k zvyšovaniu vnútornej teploty. Preto sa odporúča využívať ich čo najmenej, prípadne až večer, keď sú vonkajšie teploty nižšie. K ochladeniu interiéru prispievajú aj rastliny.Zeleň na balkónoch, popínavé rastliny na fasáde či vegetačné pergoly pred oknami vytvárajú prirodzený štít proti slnečnému žiareniu. Rastliny zároveň zlepšujú kvalitu ovzdušia a vytvárajú príjemné prostredie pre oddych. Aj keď klimatizácia môže rýchlo priniesť úľavu od horúčavy, správnymi opatreniami a zodpovedným prístupom je možné zabezpečiť komfortné bývanie aj bez nej. Okrem úspory energie tým zároveň chránime vlastné zdravie i životné prostredie.