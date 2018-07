Klimatológ tvrdí, že leto bude teplejšie, hoci prinieslo aj mrazy

Ilustračný snímok. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 6. júla (TASR) – Tropické horúčavy, ale aj výstraha meteorológov pred nočnými mrazmi. Tak vyzerá tohtoročné letné počasie, ktoré má napriek výkyvom zreteľného spoločného menovateľa – vysoké denné i nočné teploty. S výraznou kladnou odchýlkou skončil aj jún, ktorý meteorológovia považujú za prvý letný mesiac.uviedol pre TASR klimatológ Pavel Matejovič.doplnil klimatológ.Silné búrky napríklad postihli Bratislavu 6. júna, pričom prudké prívalové dažde doslova zaplavili ulice hlavného mesta. Nerovnomerné rozloženie zrážok v čase a priestore je však typickým sprievodným znakom prebiehajúcej klimatickej zmeny.Ďalším výrazným poveternostným javom v nedávnych dňoch bolo silné ochladenie na prelome júna a júla. Nočné teploty klesali v tomto čase tak nízko, že Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dokonca vydal výstrahu prvého stupňa pred prízemnými nočnými mrazmi. Podľa údajov SHMÚ klesla teplota v Kuchyni na Záhorí 1. júla nadránom na šesť stupňov, v Lieseku na Orave na štyri stupne. Na Štrbskom plese či v Starej Lesnej namerali 2. júla iba dva stupne, na Lomnickom štíte sa od 30. júna do 3. júla držala teplota pod bodom mrazu, pričom klesala až k hranici mínus päť stupňov Celzia.vysvetlil Matejovič.V nasledujúcich dňoch však už podobný scenár nehrozí, pretože podľa aktuálnych predpovedí bude vládnuť teplé počasie. Cez víkend by sa vplyvom oblačnosti, prípadných prehánok a tiež vďaka severnému vetru mali teploty pohybovať pod hranicou 30 stupňov Celzia. Začiatkom budúceho týždňa môžu vystúpiť aj vyššie. V najbližšom období to však nevyzerá ani na vlnu horúčav, pričom aj tento pojem majú meteorológovia presne zadefinovaný. Pri vlne horúčav musí teplota počas piatich dní za sebou vystúpiť nad 30 stupňov a musí dosiahnuť aspoň raz aj hranicu 35 stupňov.dodal klimatológ.Najmä v letných mesiacoch sú procesy v atmosfére veľmi dynamické a presná predpoveď na dlhšie časové obdobie sa vytvára ťažko. Už vôbec sa potom nedá veriťtypu, ktoré sa pravidelne objavujú. Väčšinou ide o senzácie, ktorým odborníci neprikladajú nijakú váhu.povedal pre TASR Matejovič.