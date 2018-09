Klimkin: Z Ukrajiny ročne odchádza milión Ukrajincov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 4. septembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin označil situáciu súvisiacu s odchodom Ukrajincov zo svojej vlasti za "katastrofálnu".Vo vysielaní spravodajskej televízie ICTV Klimkin v pondelok uviedol, že každý rok z Ukrajiny odchádza približne milión Ukrajincov, pričom súčasne vyslovil predpoklad, že podobná situácia sa zrejme v blízkej budúcnosti nezmení. Poznamenal, že podľa najnovších informácií iba v Poľsku žije asi pol druha milióna Ukrajincov.Ukrajinské médiá dodali, že z prieskumu vykonaného sociologickým inštitútom Rejting vyplýva, že emigrovať by chcela takmer tretina obyvateľov Ukrajiny, pričom najpočetnejšou skupinou, ktorá má toto želanie, boli respondenti mladší ako 35 rokov.V posledných rokoch zaznamenala Ukrajina prirodzený pokles počtu obyvateľov. Podľa Štátnej štatistickej služby v roku 2017 počet obyvateľov krajiny klesol o 200.000 a dosiahol 42,38 milióna.Ako svojho času povedal predseda vlády Volodymyr Hrojsman, Ukrajinci neemigrujú, aleNapriek tomu však priznal, že by uvítal návrat týchto občanov späť do vlasti.Generál ukrajinskej armády a bývalý predseda Služby vonkajšej rozviedky Mykola Malomuž sa pred nedávnom vyjadril, že únik aktívneho obyvateľstva z Ukrajiny dosahuje v celonárodnom meradle rozmer tragédie. Podľa neho ľudia z Ukrajiny odchádzajú, pretože tam nevidia perspektívu pre svoj život a nie sú tam podmienky pre slobodné podnikanie.