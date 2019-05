Klinické štúdie sa realizujú najmä v onkológii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 17. mája (TASR) - Na Slovensku sa po druhý raz uskutočnil prieskum, do ktorého sa zapojili farmaceutické spoločnosti realizujúce klinický výskum. Tie v roku 2018 investovali na Slovensku do klinického skúšania vyše 34 miliónov eur. Pri príležitosti Medzinárodného dňa klinického skúšania o tom v piatok informovali zástupcovia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).uviedla Beáta Čečetková, medicínska riaditeľka asociácie Slovacrin.Ako ďalej Čečetková konkretizovala, štúdie sa vo všeobecnosti realizujú najmä v oblasti onkológie, gastroenterológie, diabetológie a neurológie. V roku 2018 sa u nás najviac pacientov zúčastnilo na klinických skúšaniach v oblasti diabetológie (2003 pacientov) a v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (1726).dodala Čečetková. Klinické skúšania majú prísne pravidlá, pretože ide o výskum liekov na dobrovoľníkoch. Slovensko má v porovnaní s Českou republikou čo doháňať. V ČR sa do štúdií zapája takmer trojnásobne viac pacientov ako u nás.AIFP pre pacientov zriadila internetovú poradňu, prostredníctvom ktorej sú informovaní o klinicky testovaných a vyvíjaných liekoch na rôzne ochorenia. Rovnako tam získajú informácie o liečivách všeobecne.