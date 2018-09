Kližan je späť v prvej päťdesiatke, lídrom rebríčka ATP naďalej Nadal

Slovenský tenista Martin Kližan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rebríček ATP k 24. septembru:



1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 8760 bodov, 2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 6900, 3. (3.) Novak Djokovič (Srb.) 6445, 4. (4.) Juan Martin Del Potro (Arg.) 5980, 5. (5.) Alexander Zverev (Nem.) 4890, 6. (6.) Marin Čilič (Chor.) 4715, 7. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3825, 8. (7.) Grigor Dimitrov (Bul.) 3755, 9. (9.) Kevin Anderson (JAR) 3595, 10. (10.) John Isner (USA) 3470...49. (65.) Martin KLIŽAN (SR) 973, 77. (77.) Lukáš LACKO (SR) 730, 84. (83.) Jozef KOVALÍK (SR) 685, 170. (171.) Andrej MARTIN (SR) 334, 182. (181.) Norbert GOMBOS (SR) 305

New York 20. septembra (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa vďaka účasti vo finále turnaja ATP v Petrohrade vrátil do prvej svetovej päťdesiatky.V rebríčku Entry poskočil o 16 miest a v jeho pondelňajšom vydaní figuruje na 49. priečke. Lukáš Lacko je 77., Jozef Kovalík 84. Na čele nenastali žiadne zmeny. Pozíciu lídra si udržal Španiel Rafael Nadal. Pred druhým Švajčiarom Rogerom Federerom má náskok 1860 bodov, tretí je šampión US Open Srb Novak Djokovič.