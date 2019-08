Kližan prehral v 1. kole dvojhry na US Open s Čiličom

Na snímke Martin Kližan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 1. kolo:



Marin Čilič (22-Chor.) - Martin KLIŽAN (SR) 6:3, 6:2, 7:6 (6)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. augusta (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadenej dvadsaťdvojke Chorvátovi Marinovi Čiličovi podľahol 3:6, 2:6, 6:7 (6). Ani v piatom vzájomnom zápase nenašiel recept na newyorského šampióna z roku 2014. Maximom Kližana vo Flushing Meadows zostáva osemfinále z roku 2012.Najlepšiemu slovenskému singlistovi vyšiel úvod zápasu, keď hneď v prvom geme prelomil podanie Čiliča a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Chorvát však v ďalších minútach pridal na agresivite, od stavu 1:3 získal päť gemov za sebou a úvodný set sa stal jeho korisťou. Druhé dejstvo bolo jasnou záležitosťou Čiliča, ktorý si po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 4:0.Chorvátovi vychádzali returny, v dlhších výmenách dokázal Kližana zatlačiť z forhendu. V treťom sete si obaja hráči držali svoje podania a tak prišiel na rad tajbrejk, v ktorom Kližan viedol 6:2, no Čiličovi sa podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Chorvát nadviazal na osemfinálový triumf nad Kližanom z US Open 2012.