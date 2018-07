Klokočinský jarmok v Nitre prinesie zábavu i kulinárske špeciality

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 31. júla (TASR) – Klokočinský jarmok v Nitre otvorí už po 17. raz svoje brány. Počas troch dní od 24. do 26. augusta čakajú návštevníkov jarmočná ponuka tovarov, občerstvenia a zábavy, informovali zástupcovia mesta Nitra, ktoré je organizátorom podujatia.Program prvého dňa jarmoku odštartujú folklórna skupina Nádej z Výčap-Opatoviec folklórnym pásmom Žatva a Folklórny súbor Černíčanka. Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina bude rozvoniavať kotlíková fazuľovica, na pódiu predvedie svoje umenie Ľudová hudba bratov Kuštárovcov spolu so speváčkou Mirkou Zaujcovou. Spestrenie programu a kreatívnu zábavu prinesie kúzelník Miro Bakura, alias Magic Tristan. Po oficiálnom otvorení Klokočinského jarmoku zažijú návštevníci atmosféru 60. rokov so skupinou The Backwards s najväčšími hitmi The Beatles.V sobotu sa budú môcť deti zapojiť do kreslenia a získať zaujímavé ceny. Po vyhodnotení už bude na ne čakať stratená princezná Anna z Ľadového kráľovstva, ktorá hľadá cestu späť, a prechádza Z rozprávky do rozprávky. Po detskom predstavení pódium zaplní poľský folklórny súbor Škovronci. So svojím vystúpením sa predvedú aj karatisti z Karate klubu Torashiro, sídliskovú veselicu zabezpečí Hornosrnianska dychovka so slovenskými, českými, moravskými ľudovkami, ale aj tanečnými skladbami, evergreenmi a svetovými hitmi. Súčasťou programu bude aj vystúpenie Skupiny historického šermu Wagus s ohňovou šou a brušnými tanečnicami.Posledný deň jarmoku sa na priestranstve pod kolotočmi uskutoční Cyklistická mini liga s Mestským cyklistickým klubom Nitra pre deti od troch do desať rokov. Kulinársku šou zabezpečí Andrea Andrei, ktorý bude prezentovať taliansku regionálnu gastronómiu. Program nabitý emóciami a virtuozitou, ktoré nesie rómske hudobné dedičstvo, predvedú slovenskí hudobníci zoskupení okolo multižánrového huslistu Jána Berkyho Mrenicu. Záver Klokočinského jarmoku bude patriť Pavlovi Hammelovi a eventovej kapele That's Live!, medzinárodnému tímu profesionálnych hudobníkov novej generácie.