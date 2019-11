Klopp na seminári UEFA v Nyone: VAR sa musí zlepšiť

Jürgen Klopp, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 11. novembra (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp vyhlásil, že systém VAR sa musí zlepšiť. Uviedol to počas seminára Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Na ňom sa zúčastnili okrem iných aj jeho trénerskí kolegovia Pep Guardiola z Manchestru City, Zinedine Zidane z Realu Madrid či Thomas Tuchel z Paríža St. Germain.Videotechnológia bola na seminári horúcou témou.citovala Kloppa agentúra AFP.VAR bol aj témou po nedeľnom šlágri 12. kola Premier League, v ktorom Kloppov Liverpool zdolal doma Manchester City 3:1. V 6. minúte poslal domácich ďalekonosnou strelou do vedenia Fabinho, keď krátko predtým reklamovali hostia na druhej strane ihriska ruku Trenta Alexandra-Arnolda vo vlastnej šestnástke. Lopta sa však obtrela aj o ruku hosťujúceho Bernarda Silvu a hlavný rozhodca Michael Oliver dal pokyn pokračovať v hre. Tento moment vzbudil veľké kontroverzie. Vedenie ligy ešte počas zápasu po preskúmaní VAR vydalo stanovisko, že rozhodca správne nenariadil penaltu, keďže ruka "nebola úmyselná". City reklamovalo podobnú situáciu aj v druhom polčase, penalta sa opäť nepískala. Tréner obhajcu Guardiola sa po zápase pri podávaní rúk arbitrom expresívne poďakoval, neskôr poprel, že to bolo sarkastické.