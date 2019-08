Klopp po Superpohári velebil Adriana a ženy, Lampard podržal Abrahama

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 15. augusta (TASR) - Superpohár UEFA v Istanbule ponúkol v stredu mimoriadne chutné futbalové menu. V prvej čisto anglickej konfrontácii zdolal úradujúci víťaz Ligy majstrov FC Liverpool šampióna Európskej ligy Chelsea Londýn až v rozstrele z 11 m. Po riadnom hracom čase bol stav 1:1, po predĺžení svietilo na tabuli skóre 2:2- Hrdinom sa stal španielsky brankár Adrian, ktorý zlikvidoval záverečný pokus mladého útočníka Tammyho Abrahama.Už 44. ročník európskeho Superpohára prvýkrát rozhodovala žena Stéphanie Frappartová z Francúzska a jej výkon spĺňal vysoké parametre. Spolu s krajankou Manuelou Nicolosiovou a Írkou Michelle O'Neillovou urobili minimum chýb a ich verdikty v náročnejších situáciách potvrdil aj VAR. "The Reds" sa tešili zo zisku štvrtého Superpohára po rokoch 1977, 2001 a 2005 a s Realom Madrid sa delia o druhé miesto v poradí najúspešnejších klubov. Päť týchto trofejí majú len FC Barcelona a AC Miláno. Chelsea Superpohár získala iba v roku 1998, v rokoch 2012, 2013 a 2019 duel oň nezvládla. Len druhýkrát po roku 2013 sa stalo, že Superpohár UEFA rozhodol rozstrel. Vtedy v ňom Chelsea prehrala s Bayernom Mníchov tiež 4:5 (2:2 pp)."The Blues" dostal do vedenia rutinérskym zakončením v 36. minúte Olivier Giroud po prihrávke od Christiana Pulišiča. LFC v 48. minúte vyrovnal zásluhou Sadia Maneho. Na štadióne Besiktasu sa muselo predlžovať, v extračase dostal LFC do vedenia opäť Mane a zasa po spolupráci so striedajúcim Firminom, no Jorginho z prísnej penalty vyrovnal. O triumfe zverencov Jürgena Kloppa nad tímom kouča Franka Lamparda napokon rozhodol až rozstrel, hoci obe mužstvá mali počas celého súboja dostatok šancí na rozhodnutie.Klopp po zápase vyzdvihol do nebies výkon nového brankára, ktorý nahradil zraneného Brazílčana Alissona Beckera. Tridsaťdvaročný Adrian prišiel na Anfield len pred niekoľkými dňami z West Hamu United ako voľný hráč a viacerými výbornými zákrokmi podržal nových spoluhráčov. Spôsobil síce penaltu, ale v záverečnom rozstrele sa stal hrdinom.citovala agentúra AFP Kloppa, podľa ktorého je Adrian aj "rešpektovanou osobnosťou v kabíne". Nemecký kouč sa svojim typickým spôsobom vyjadril aj k výkonu rozhodkýň:povedal Adrian pre BT Sport.Sklamanie a súčasne hrdosť na výkon zverencov sa miesili v pozápasových slovách kouča Chelsea Lamparda.zhodnotil bývalý hráč klubu, s ktorým počas hráčskej kariéry v európskom Superpohári dvakrát prehral.Lampard tiež vyjadril rešpekt pred Kloppom, podržal mladých hráčov Abrahama a Američana Pulišiča a podotkol, že jeho tím mal na oddych o dva dni menej, čo tiež pri výsledku zohralo úlohu.Dvadsaťjedenročný Angličan Abraham po príchode na plochu zaujal veľkou aktivitou, v predĺžení mal na kopačke rozhodnutie, no napokon sa stal smutným hrdinom. Len 20-ročný Pulišič po januárovom príchode z Borussie Dortmund nastúpil prvýkrát v základe a ukázal výborné veci, skvele prihral na gól a jeho presný zásah z tesného ofsajdu ešte v prvom polčase neplatil.dodal Lampard.